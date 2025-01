Maroš Kramár prezradil Studenkovej tajomstvo: Na TOTO ju nahovoril hercov dedko!

Maroš Kramár (Zdroj: Ján Zemiar)

Vymódený štramák a bohatý človek! Tak prichádza do seriálu Dunaj, k vašim službám Maroš Kramár. Ani v súkromí nechodí vždy v obleku, taký vyčesaný a uhladený, ako ho budeme vidieť teraz. Viac času ako pri iných nakrúcaniach teda trávi v maskérni, ale nesťažuje si: „Mohli by sa aj dnes ľudia takto pekne obliekať – hlavne keď idú do divadla,“ neodpustil si narážku známy herec.

Maroš Kramár v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Maroš Kramár stvárňuje v seriáli úlohu Vladimíra Ruttkaya.prezrádza Kramár pre domovský televízny web.dodáva o postave obchodníka, ktorý zo Slovenska odišiel v dobe, keď boli všetci mladí a do rodného mesta sa teraz vracia medzi ľudí, ktorých poznal aj v mladosti.

A je to tak aj v reálnom živote, veď so Zdenkou Studenkovou z rodiny Kučerovcov sa Maroš Kramár pozná už roky-rokúce. „Poznáme sa takmer od detstva, ona študovala s mojim strýkom fotografiu a môj dedo ju vlastne prehovoril, aby išla na herectvo, takže my sa fakt poznáme od môjho detstva,“ spomína herec, ktorý sa so Zdenkou veľmi často stretáva nielen pred kamerami, ale aj na javisku. „Zdenka mi hrala milenku aj manželku, dokonca v divadle aj mamu“, priznáva herec a necháva tajomstvom, v akom vzťahu bude so Studenkovou v seriáli Dunaj. Žeby stará láska, ktorá nehrdzavie?

Každopádne sa dej nových častí odohráva len dva týždne po dramatickom závere 8. série. Hrdinovia sa stále vyrovnávajú s následkami predchádzajúcich udalostí, no zároveň sa musia prispôsobiť novej realite. Rodina Urbanovcov čelí náročným výzvam, v penzióne sa objavuje nový nájomník, ktorý výrazne zasiahne do života najmä jednej z hlavných postáv, a dej zamotajú staré aj nové lásky, ktoré prinesú mnohé prekvapenia. Neutíchajúca vojnová situácia má čoraz silnejší dopad na každodenný život aj na vzťahy postáv. Niektoré budú mať šťastný koniec, niektoré však prinesú tragické a nezvratné následky. Sledovať budeme nielen hrdinstvo a odvahu, ale aj zradu a intrigy, ktoré zamiešajú karty. Nová séria však prináša aj odkaz nádeje – že dobro, láska a spolupatričnosť dokážu prekonať aj tie najtemnejšie časy.

Do seriálu vstupujú aj ďalšie dve nové postavy. Adam Bardy stvárni charizmatického podnikateľa Lukáša Kudličku a Ján Cibuľa sa predstaví ako bezstarostný mladík Milan Kohút. Obidvaja sú nadšení ponukou hrať v seriáli. Ako povedal Kramár, herca poteší každý dobrá príležitosť: „A toto je naozaj dobrý, sledovaný seriál a kvalitne robený, takže som bol rád, keď som bol oslovený.“