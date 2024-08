Otvorená VOJNA: Porotkyňa z Talentu prehovorila o vzťahoch s EX... Ten sa jej teraz VYHRÁŽA!

Eva Burešová (Zdroj: TV JOJ)

Eva Burešová mala len 24 rokov, keď čakala svojho prvého syna Nathaniela. V tom čase tvorila pár s hudobníkom Michaelom Krásným, no krátko pred pôrodom sa dvojica rozišla. Oficiálna verzia bola, že muzikant nezvládal rodičovské povinnosti a od svojej rodiny odišiel. Dlhé roky sa speváčka na adresu svojho ex odmietala vyjadrovať... Aktuálne však zmenila názor.

V relácii eXtra Host sa rozhovorila o tom, že ju otec malého Nathaniela opustil v tom najhoršom možnom období, teda keď bola tehotná a rodinu odsunul na vedľajšiu koľaj, aby uprednostnil kariéru. „Zažila som brutálne veci, o ktorých sa nevie. Raz, až budem staršia pani, tak to poviem,“ povedala herečka. Naznačila tiež, že jej ex často chodil domov až nad ránom a pod vplyvom alkoholu.

A reakcia jej bývalého na seba nenechala dlho čakať. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil drsné vyjadrenie. „Na základe tlaku som bol nútený ohradiť sa voči tým klamstvám a výmyslom, ktoré existujú o mojej osobe. Ja nie som žiadny alkoholik a nie som žiadne nezodpovedné hovado a rozhodne som neopustil svoju bývalú tehotnú partnerku, aby som uprednostnil svoju kariéru,“ uviedol na začiatku Michael.

„Poviem vám len to, že to bolo len rozhodnutie mojej bývalej partnerky a len pod jej sústavným nátlakom. Na jej výslovné prianie došlo k nášmu rozchodu. Mňa fascinuje, že sa to znova objavilo,“ pokračuje s tým, že nemá problém zverejniť ich komunikáciu. „Eva, ja to mám od teba aj v našej komunikácii. Ty si povedala, že je to tvoje rozhodnutie a nechápem, z akého dôvodu to znova vyťahuješ. Nechcel som to vôbec vyťahovať, a to z toho dôvodu, aby som neublížil tebe alebo nášmu synovi. Ešte k otmu dodávaš nejaké hovadiny, že som alkoholik,“ rozčuľuje sa.

A na záver si neodpustil ani verejné vyhrážky. „Eva, keď v tomto mieniš takto pokračovať, tak ja mám tie všetky telefónne čísla tiež. Vedz, že ja im zavolám a tie rozhovory budem robiť ja. Dopodrobna si užijem, že tam popíšem tie najbizarnejšie detaily toho, ako sa správaš a kto v skutočnosti si. To je úpne bez debaty,“ dodal.