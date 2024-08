OTRÁVENÁ porotkyňa jojkárskeho Talentu: Posadnutý fanúšik jej robí zo života PEKLO!

Eva Burešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Burešová je jednou z najvýraznejších a najdiskutovanejších osobností českého šoubiznisu. Verejnosť ju spoznala ešte v roku 2011 vďaka šou Česko Slovensko má talent, kde svojím speváckym výkonom odrovnala nielen divákov, ale aj porotu. A teraz, po 13 rokoch, si do poroty televíznej šou sadne ona sama.

Pôsobenie v šoubiznise však so sebou prináša aj odvrátenú stránku. O tej Eva porozprávala v relácii eXtra Host. Vo svojom súkromí totiž musí riešiť otravného fanúšika, ktorého správanie sa častokrát pohybuje na hranici zákona. Speváčka sa stala obeťou stalkingu. „Už to intenzívne prežívam tri roky,“ priznala Burešová. No ako verejne známa osoba so situáciou veľa spraviť nevie.

„Nechcem to riešiť verejne, ale tie zákony sú v týchto veciach postavené blbo,“ pokračovala. Spomínaný fanúšik sa vraj do nej platonicky zamiloval a vyhľadáva všetky divadelné predstavenia a koncerty, na ktorých vystupuje. „Začalo to nevinne pred tromi rokmi, a teraz je z toho úplný blázninec. Už ma to trošku začalo ovplyvňovať v práci, pretože keď toho človeka zakaždým vidíte v prvom rade, tak to nie je príjemné,“ priznala.

Nemyslí si, že by jej hrozilo nejaké nebezpečenstvo, situácia je však veľmi nepríjemná. A začína vadiť aj jej partnerovi, známemu šéfkuchárovi Přemkovi Forejtovi. „Strach nemám, ale som z toho otrávená. Přemek je už veľmi naštvaný, ale vlastne sa nedá nič robiť,“ dodala s tým, že dúfa, že jej fanúšik konečne dá pokoj.

Eva Burešová a Přemek Forejt (Zdroj: SITA)