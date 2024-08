(Zdroj: Instagram EB)

BRATISLAVA - Tento rok sa diváci môžu opäť tešiť na explóziu talentu a zábavy v obľúbenej šou Československo má talent, kde na porotcovskú stoličku zasadne aj nadaná speváčka a herečka Eva Burešová. Tá sa do povedomia divákov dostala práve vďaka talentovej šou a dnes patrí v susedných Čechách k špičke.

Je mladá, krásna a talentovaná. Reč je o speváčke a herečka Eve Burešovej, ktorá odštartovala svoju kariéru v šou Československo má talent. V umeleckom svete však nie je žiadnym nováčikom a počas svojej kariéry zažila už naozaj všeličo. A nemenila by. „Vôbec nie, ja verím, že je všetko tak ako má byť a veci, ktoré sa dejú, aj tie negatívne a ťažšie veci, sú dôležité. Mne sa v živote stalo veľa šialených vecí, náročných vecí a nič by som nezmenila. Ja som veľmi šťastná za to, kde som, akým človekom som a akých ľudí okolo seba mám.“





Speváčka, ktorá aktuálne v Čechách hviezdi v muzikáli Bodyguard, je už nejaký ten rok šťastná po boku svetoznámeho šéfkuchára Přemka Forejta, s ktorým vychováva synčekov Tristana a Nathaniela. A práve toho má z predošlého vzťahu s Michaelom Krásným. V minulosti teda nemala vždy na ružiach ustlané a otvorene prehovorila aj o tom, čo ju v živote dokázalo najviac zraziť na kolená.prezrádza s úsmevom speváčka a vo svojej úprimnosti pokračuje:

Dnes však speváčka a aktuálne aj budúca porotkyňa šou Česko Slovensko má Talent, prežíva jedno z najkrajších období vo svojom živote a to nielen v súkromí, ale aj v pracovnej oblasti. V rozhovore sa však reč zvrtla aj na obľúbenú šou a Eva má pre všetkých súťažiacich jasný odkaz!

Eva Burešová o najťažšom životnom období: Zlomená tak, že nechcela byť na svete! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)