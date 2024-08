Ministerstvo kultúry rieši vážny PROBLÉM! Chce získať doménu stvr.sk, najalo si právnikov

Ministerstvo kultúry rieši problém v prípade rebrandingu STVR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR - Michal Svítok)

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry SR musí riešiť vážny problém v prípade rebrandingu Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Ako sme v minulosti spomínali, internetovú doménu stvr.sk niekto kúpil, čím predbehol rezort. Ten chce ale doménu získať a to pomocou právnikov. Či sa mu to podarí, je nateraz otázne. Jedno je však isté, rebranding STVR sa predraží.

Slovenská televízia a rozhlas si najala advokátsku kanceláriu, aby získala internetovú doménu stvr.sk, informuje Denník N. Keď sa vláda rozhodla zrušiť RTVS a premenovať ju na STVR, niekto rezort predbehol a doménu si kúpil. Jej majiteľ nie je verejne známy, no pravdepodobne je to odporca krokov súčasnej vlády, keďže doménu v apríli presmeroval na petíciu Zastavme únos RTVS, ktorú podpísalo vyše 85-tisíc ľudí. Dnes je na stránke len kontaktný e-mail admin@stvr.sk.

STVR môže využiť viacero možností. Najjednoduchšou je kúpa domény od majiteľa, čo pravdepodobne v tomto prípade nebude možné. Doménu tiež možno získať súdnou cestou alebo pomocou konania na Arbitrážnom centre pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR). Účelom riešenia sporu prostredníctvom ADR je efektívne mimosúdne riešenie sporov vzniknutých vo veci registrácie alebo užívania domény medzi jej držiteľom a treťou osobu. Doménové spory riešia experti Centra ADR a na rozhodnutie majú 30 dní. "Zvyčajne sa rozhoduje v horizonte 2 až 3 mesiacov od podania návrhu a zaplatenia poplatku za vedenie sporu," uviedla pre Denník N právnička Zuzana Adamová, ktorá je tiež expertkou Centra ADR.

Zmluva s advokátskou kancelárou za 6-tisíc eur

Ministerstvo podpísalo zmluvu s advokátskou kanceláriou Barrister Legal a to v celkovej hodnote 6-tisíc eur. Registráciu domény stvr.sk iným subjektom považuje STVR za zjavný prípad cybersquattingu. "Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby a právne poradenstvo pre Klienta vo veci získania domény stvr.sk ,vrátane alternatívneho riešenia cybersquattingu tejto domény prostredníctvom Centra ADR," píše sa v predmete zmluvy. Cybersquatting znamená obsadenie a následné používanie domény na úkor obchodnej značky, názvu alebo mena inej osoby so zlým úmyslom a s cieľom zneužívať cudzie meno či značku.

Rebranding verejnoprávneho média sa tak istotne predraží. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) tvrdila, že rebranding verejnoprávneho média bude stáť do 10-tisíc eur. No len samotné nové logá, ktoré ešte nezverejnili, stáli rezort 9 800 eur. Kvôli právnikom príde rezort o ďalších 6-tisíc eur. A to sa rebranding sotva začal.

Uspieť nebude jednoduché

Denník N poukázal na to, že ak chce verejnoprávne médium v spore uspieť, musí preukázať splnenie viacerých podmienok, t.j. musí byť zhodná alebo podobná s chráneným označením, ku ktorému má STVR práva. Zároveň musí hroziť zámena medzi doménou a týmto chráneným označením a preukázať sa to, že doména nebola zaregistrovaná v dobrej viere. Aj keď sa môže zdať, že podmienky sú splnené, po právnej stránke je to zložitejšie.

„Problém vidíme predovšetkým v tom, že doména stvr.sk bola zaregistrovaná už 11. marca 2024, pričom STVR môže svoje práva k doméne oprieť jedine o práva vyplývajúce z jej názvu,“ povedal pre Denník N advokát Zoltán Nagy z kancelárie TaylorWessing. STVR vznikla až na základe zákona, ktorý mal účinnosť od 1. júla. Okrem toho pred týmto dátumom nemala STVR k svojmu názvu registrované žiadne iné práva, napríklad ochranné známky. Zákon navyše nehovorí o skratke STVR, ale len o názve Slovenská televízia a rozhlas. Podľa jeho slov ide o chybu ministerstva. Ak si štát či firma nezabezpečia doménu či ochrannú známku, nemajú automaticky nárok na rovnomennú doménu. Ak štát neuspeje v konaní v Centre ADR, môže sa ešte obrátiť na súd, čo však môže znamenať roky sa ťahajúce procesy.

Machalova manželka nakúpila domény

Edita Machalová, manželka Lukáša Machalu z ministerstva kultúry, kúpila podľa Denníka N na svoju firmu domény telerozhlas.sk a sktvr.sk. Ak o ne bude mať ministerstvo záujem, predá ich vraj za 1 euro.