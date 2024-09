NEČAKANÁ výmena moderátora v O 5 minút 12: Gudiaka v nedeľu NEUVIDÍTE!

Marek Gudiak (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Relácia STVR O 5 minút 12 má po prázdninách nového moderátora. Stal sa ním Marek Gudiak, ktorý uplynulú nedeľu predviedol na obrazovkách úctyhodný výkon. No aj napriek tomu nastala nečakaná zmena a v diskusii ho v nedeľu neuvidíte!

Divácky obľúbenú dlhoročnú politickú diskusnú reláciu verejnoprávnej televízie O 5 minút 12 od začiatku jesennej vysielacej štruktúry 2024 začal moderovať Marek Gudiak, ktorý v STVR doteraz pôsobil v reláciách Ekonomika 24 a Týždeň v ekonomike na spravodajskom okruhu :24. Vystriedal tak moderátorov Mareka Makaru a Martu Jančkárovú, ktorí odišli z verejnoprávneho média.

Uplynulú nedeľu mal Gudiak svoju premiéru, ktorú zvládol veľmi dobre. Pozvanie do relácie prijali predseda SNS Andrej Danko a poslanec Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska. V niektorých momentoch bolo diskutovanie naozaj veľmi drsné. Moderátorovi sa však všetko podarilo ustáť. No aj napriek tomu ho v nedeľu podľa informácii Nového času vystrieda iný moderátor. Debatu s prezidentom Petrom Pellegrinim a neskôr s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a so šéfom SaS Branislavom Gröhlingom bude moderovať Alfonz Šurana.

„Moderátor diskusnej relácie O 5 minút 12 Marek Gudiak nebude môcť tento týždeň moderovať diskusiu pre ochorenie covid. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre jednorazové zastúpenie a oslovili sme dlhoročného skúseného moderátora Alfonza Šurana, ktorého diváci poznajú z vysielania spravodajského okruhu :24. Zdravie našich zamestnancov a hostí relácií je pre nás na prvom mieste. Marekovi Gudiakovi prajem skoré uzdravenie a verím, že sa čoskoro vráti pred kamery,“ vysvetlila spomínanému denníku Mária Hlucháňová, riaditeľka sekcie spravodajstva STVR.