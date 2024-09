Premiéra filmu Beetlejuice: VTÍPKY Bičana s Malachovským a... Na známej Slovenke si oči VYOČÍTE!

Premiéra filmu Beetlejuice (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra amerického komediálneho hororu. Prijanie naň pozvalo množstvo známych tvárí, ktoré si počin prišli užiť aj so svojimi polovičkami.

Kinosála sa opäť zaplnila hviezdami, ktoré si prišli užiť komediálny horor Beetlejuice Beetlejuice. Do spoločnosti zavítali napríklad člen hudobnej skupiny S hudbou vesmírnou Daniel "Sorizzo" Kis, moderátor Dušan Berky alias Šorty s manželkou či Lucia Forman Habancová s partnerom. A práve na hovorkyni bratislavského samosprávneho kraja ste si mohli oči vyočiť. Bola totiž naozaj štýlová.

Lucia Forman Habancová (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalú moderátorku ste už mohli vidieť v najrôznejších strihoch či farbách, keďže spoločenské akcie obľubuje. No jednoduchý slabomodrý komplet v kombinácii s hnedými doplnkami je to pravé orechové a na červenom koberci jej to poriadne pristalo. V kine nechýbali napríklad ani herec Sväťo Malachovský a moderátor Andrej Bičan, ktorí hneď našli spoločnú reč a pred fotografmi srandovali. Čo bolo také zábavné? Všetky fotografie z premiéry nájdete v galérii.

Andrej Bičan a Sväťo Malachovský (Zdroj: Ján Zemiar)

A o čom film je?

Beetlejuice je späť! Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie rodiny Deetzovcov vracajú domov do Winter River. Lydiin život, stále poznačený stretnutím s duchom Beetlejuiceom, sa obráti hore nohami, keď jej rebelujúca dospievajúca dcéra Astrid objaví tajomný model mesta v podkroví a náhodne sa otvorí portál do posmrtného života. S problémami v oboch ríšach je len otázkou času, kým niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a zlomyseľný duch sa vráti, aby rozpútal svoj vlastný druh chaosu. (Continental Film)