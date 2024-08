Milana Ondríka postava Černáka zmenila! Blízki mu začali správanie vytýkať: Už to nie je Milanko

Milan Ondrík vo filme Miki (Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes)

Už o pár dní sa diváci dočkajú dlhoočakávaného filmu MIKI, ktorý vznikol pod režisérskou taktovkou Jakuba Kronera. Film vtiahne diváka do temných 90-tych rokov, kde sa dostávali k moci ľudia so silou a stierali sa posledné zvyšky akýchkoľvek morálnych zábran. Milan Ondrík, ktorý vo filme stvárňuje hlavnú úlohu, sa dokonca so samotným Černákom osobne stretol. „Táto postava sa so mnou ťahala počas dvoch rokov, takže neberiem to tak, že je to nejaký projekt, ktorý začne a skončí. Myslím si, že ja sa s tou postavou, s týmto človekom, vlastne nelúčim, pretože sa budeme stretávať na premiérach a na diskusiách s ľuďmi a komunikovať o tom. A môžeme to súdiť alebo chváliť, a nie ako na začiatku natáčania filmu, že ľudia to chválili a súdili a pritom neprečítali ani jednu jedinú stránku zo scenára. Ale teším sa na konfrontáciu,“ prezrádza Ondrík svoje pocity z nakrúcania.

Veľké diskusie okolo filmu vznikli najmä kvôli hlavnej postave, viacnásobnému vrahovi, ktorého predobraz vyvoláva v spoločnosti stále silné emócie. Pre talentovaného herca bola táto postava v mnohom veľkou výzvou. „V prvom rade, ja som v živote nehral postavu alebo nejakého človeka, ktorý je živý, preto som si kládol otázku, akým spôsobom ho stvárniť, či mám robiť kópiu alebo sa začať na neho podobať? Tak som si vytvoril vnútorný vlastný charakter, ktorý mi predurčil scenár Mira Šifru, ale samozrejme, že som chcel zachovať nejaké prvky a nejaké podobnosti, či vizuálne alebo jeho charakteristické črty pre ráznosť, spravodlivosť a nebezpečenstvo…“

Kvôli filmu musel herec prejsť aj fyzickou zmenou a výrazne pribrať, čo - ako priznáva - nebolo práve najjednoduchšie. „Priberanie je omnoho zložitejšie. Vedel som, že musím nabrať nejaké kilá, pretože v tom období som bol trošku vychrtlý a vedel som, že tá postava by mala byť viac nahodená, aby svalstvom presne pre ten fyzický dojem pripomínala postavu, ktorú stvárňujem. Nebolo to jednoduché, pretože nemám návyky v jedení a som zvyknutý posilovať s vlastnou váhou a zrazu som musel dvíhať železá.“ Omnoho väčšou výzvou však bolo pre samotného herca čosi celkom iné. „To, aby som sa nehral na to, že vzbudzujem rešpekt v rôznych situáciách, ale naozaj rešpekt v sebe nejakým spôsobom mal a držal si ho na pľaci“.

"Vrabce čvirikajú", že sa mu to naozaj dokonale podarilo, čo však pocítili aj jeho najbližší. Ťažoba filmu totiž doľahla aj na súkromný život Ondríka. „Upozornili ma moji blízki, že som trošku iný ako ten Milanko, ale neprikladal som tomu takú veľkú váhu. Bolo to možno viac o mĺkvosti, ráznosti a prísnosti, ale bolo to asi v tom, že som myslel na scény, ktoré ma čakajú a nosil som si to stále v hlave.“ V rozhovore Ondrík prekvapil aj ďalšími slovami a neuveríte, čo si na nakrúcaní užíval najviac! Pozrite si náš rozhovor a rozhodne si nenechajte ujsť film MIKI, na ktorý sa môžete tešiť už od 15.augusta v našich kinách.

