Cibulková si odskočila od mamičkovských povinností: Do kina kvôli TOMUTO známemu mužovi!

Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Je to už rok, čo sa z Dominiky Cibulkovej stala dvojnásobná mama a k synčekovi Jakubkovi pribudla dcérka Nina. Napriek mamičkovským povinnostiam si však odskočila do kina na premiéru slovenského thrilleru Miki.

Dominika Cibulková je mamou dvoch detí, od tých si však sem-tam odbehne do spoločnosti. A ujsť si nenechala ani slávnostnú premiéru filmu Miki. „Mňa ten film veľmi zaujíma. Hlavná postava (Milan Ondrík) je jeden z mojich najobľúbenejších slovenských hercov, takže on je asi taký hlavný dôvod, že som tu a chcem to vidieť.“ A hoci si Dominika na obdobie, kedy na Slovensku vládla mafia nespomína, na film prišla pripravená. „Myslím, že som bola moc mladá, ale samozrejme, že som niečo vnímala. Potom som hrala veľa tenis, cestovala som veľa po turnajoch, ale potom spätne som videla veľa seriálov, dokumentárnych vecí ohľadne tej doby...“

A hoci nám bývalá tenistka prezradila, že mafiánske filmy nie sú jej šálkou kávy, na snímku Miki prišla s veľkými očakávaniami: „Mám veľmi rada historické veci, milujem históriu, takže skôr takéto veci ma veľmi bavia. Ale som zvedavá, ako to urobili.“ Bývalá tenistka sa netají tým, že miluje slovenskú aj českú kinematografiu a tak sa nevyhla ani našej otázke - ktorý zo slovenských filmov sa jej páči najviac? Odpoveďou nás tak trochu zaskočila!

Dominika Cibulková si odskočila od mamičkovských povinnosti: Do kina kvôli TOMUTO známemu mužovi! (Zdroj: NL/TH)