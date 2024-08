Cinkota hrá vo filme, kde štrngali kľúče od väzenia: Rozjatrili sa mu staré rany?!

Premiéra filmu Imaginárni priatelia (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Milan Ondrík, Dušan Cinkota, Gregor Hološka a Michal Kubovčík. To sú mená hercov, ktorí si v novom filme Miki zahrali členov azda najznámejšej skupiny slovenského podvetia ’90. rokov. Do kín ho prinesie distribučná spoločnosť CinemArt SK 15. augusta 2024.

Dvoch najbližších priateľov a partnerov mafiánskeho bosa si zahrali Dušan Cinkota a Gregor Hološka. „Ja tam hrám úlohu jedného mafiána z tej hlavnej trojky, Miloš sa volá… ale je to stále film, odstrašujúci film o tom, čo všetko sa môže stať, keď to štát dovolí alebo keď to niekto z tých mocipánov nebodaj chce“, hovorí na margo postavy Dušan Cinkota. „Zvláštne memento je, že vždy je niekto nad vami, vždy sa nájde niekto silnejší, niekto, kto vás dokáže dať dole“. Nielen podraziť, ale napríklad rozhodnúť inak.

Podrazy na vlasntej koži zažil aj Cinkota, berie to však ako súčasť života a stretne sa s tým asi každý. Podľa herca je však bezmocnosť dobrá skúška postaviť sa opäť na nohy a ísť znova dopredu: „Ja na nič nespomínam zle“. Dokonca ani na obdobie, ktoré on sám strávil za mrežami, k týmto rokom sa však vôbec nechce vracať. „Tie role sú tak silné, tak špecifické a tak veľmi dobre postavené, že som necítil nijakú spojitosť s mojím životom alebo so mnou“, naráža na to, že isté situácie sa odohrávali aj vo väzení či v blízkosti múrov väznice. Priznal však, že našu nedávnu históriu, stvárnenú vo filme, si spomína dobre. “Ja som ju dokonca zažil, pretože ma revolúcia zastihla v 2. ročníku na vysokej škole a ešte aj pochádzam z Banskej Bystrice. Takže som bol v pomerne tesnej blízkosti týchto chalanov a chodil som aj na gymnázium do Brezna. Akurát ma to minulo tým, že som v 17 rokoch odišiel na vysokú školu do Bratislavy, takže som aj vďačný.” Každopádne je Cinkota presvedčený, že film má zásadný význam: “Odkaz tohto filmu je veľmi dôležitý,” povedal a doplnil aj slová o tom, prečo.

Cinkota hral vo filme, kde štrngali kľúče od väzenia: Rozjatrili sa mu staré rany?! (Zdroj: NL/TH)

MIKI je príbeh muža, ktorý sa vráti zo zahraničia naspäť do svojej rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Miki, pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine.