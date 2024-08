Milan Ondrík bol za Černákom v base: TÝMTO ma na stretnutí prekvapil!

Milan Ondrík (Zdroj: Ján Zemiar)

Milan Ondrík patrí k našim najobsadzovanejším hercom a za svoje výkony získal nejedno ocenenie. Fantastický výkon podal aj v snímke MIKI, ktorej nakrúcanie si napriek ťažkej tematike nesmierne užíval. „Vždy som miloval mafiánsku tématiku, preto som bol veľmi rád, keď som bol pozvaný na kamerové skúšky na kasting do tohto príbehu, pretože som vedel, že tá história 90-tych rokov na Slovensku je svetová rarita a treba to zaznamenať.“ A hoci herec neskrýva nadšenie, otvorene priznáva, že získať rolu jedného z najobávanejších mužov slovenského podsvetia, ktorý si ešte stále odpykáva svoj trest vo väzení, nebolo celkom jednoduché. „Jedna vec je, že dostanete postavu a druhá, ako s tým naložíte. Ale pomocou Kubka Kronera a celého tvorivého tímu sme našli ten správny balans a tú hranu akým spôsobom sa to dá uchopiť.“

Pre Ondríka, ktorý má na konte množstvo vynikajúcich divadelných a filmových postáv, bola však práve postava Mikuláša Černáka špeciálna aj z iného dôvodu. „Málokedy sa stáva, že herci hrajú postavy, ktoré ešte žijú. Zdá sa, že by mi to mohlo pomôcť, že ja sa stretnem s Černákom a nakukám ho. To je omnoho zložitejšie, ale potom som sa oslobodil a povedal si, že nejdeme robiť dokument, ale ideme robiť umelecké dielo inšpirované 90-tymi rokmi,“ odhaľuje Ondrík spôsob, akým sa mu podarilo zbaviť stresu pred nakrúcaním a čo mu – naopak – pomohlo práve túto úlohu správne uchopiť.

Obrovským plusom bola aj možnosť stretnúť sa so samotným Černákom, čo z profesionálneho hľadiska dokonca bral ako svoju povinnosť. „Keď poviem, že to stretnutie bolo super, tak všetci ma zakopú rovno do zeme. Kebyže nemám vedomosť, čo vlastne urobili, nie Černák, ale tá skupina, tak poviem, že je to veľmi rozumný a spravodlivý človek s veľkou charizmou,“ nešetrí úprimnosťou Ondrík, ktorého stretnutie s bývalým mafiánskym bossom poriadne prekvapilo. „Ja si nemyslím, že som sa rozprával s tým Mikulášom Černákom z 90-tych rokov, ale ja si myslím, že som sa rozprával s iným človekom, to je môj názor“. Neprišlo však len na stretnutie s Černákom, ale aj s jeho mamou. V rozhovore okrem iného prezradil aj to, ako prebehlo práve toto stretnutie...

Milan Ondrík bol za Černákom v base: TÝMTO ma na stretnutí prekvapil! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)