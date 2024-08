Scenárista filmu MIKI: Černák chcel ovplyvniť scenár, TOTO sme kvôli nemu menili

Miro Šifra (Zdroj: Ján Zemiar)

Film o jednom z najobávanejších bossov slovenského podsvetia sa dočkal svojej slávnostnej premiéry. Diváka vtiahne do temných 90.rokov, kedy aj na Slovensku vládla mafia. Za zrodom filmu stojí režisér Jakub Kroner a vynikajúci scenárista Miro Šifra. Ten otvorene priznáva, že napísať takýto scenár nebolo vôbec jednoduché. „Je to hrozne náročné a nie je to náročné len kvôli tomu, že on žije, ale žijú stále pozostalí tých obetí. Čiže to všetko som si celý čas uvedomoval a ten scenár nezvnikol úplne rýchlo, trvalo to dosť dlho,“ odhaľuje pozadie vzniku snímky o Mikulášovi Černákovi Šifra. „Prvé veci som začal písať niekedy v roku 2019, 2020, kedy som si s ním začal telefonovať, chodil som za Mikulášom Černákom aj osobne do Leopoldova, študoval si spisy a postupne som získaval dôveru, že ten príbeh viem napísať. Nebolo to úplne od začiatku také, že som sa hrnul do toho... Bál som sa práve tých vecí, že píšem o žijúcom a píšem aj o pozostalých, ktorí žijú tiež.“

Šifra, ktorý pochádza z rovnakého kraja ako bývalý mafiánsky boss, strávil rozhovormi s Černákom vo väzení pomerne veľa času. „Prvý dojem je to, že som mal pocit, že takýchto chlapov poznám. Pretože ja som sa narodil vo Vernári, on v Telgárte, to je 10 km od seba, takže celé detstvo som vyrastal okolo takýchto chlapov, ale z nich sa nestali mafiáni, ani bossovia ničoho a boli to úplne obyčajní, normálni chlapi. Takže ma fascinovalo, ako sa z Mikuláša Černáka stal Mikuláš Černák, keď vyrastal v tých istých veciach ako ja.“ Fascinujúce však boli aj detaily, ktoré sa vďaka Černákovi dozvedal. „Veľmi si dával záležať na detailoch, o ktorých som ani ja nevedel. Často komentoval, aké autá sú kde, aké zbrane, akým spôsobom kŕmil tigra. Také detaily, ktoré mi pomohli urobiť ten svet uveriteľnejšie.“

Černák, ktorého meno dodnes vyvoláva silné emócie, si odpykáva vo väzení svoj trest už 25 rokov a tie sa na ňom evidentne podpísali. Dostať z neho potrebné informácie nebolo pre tvorcov filmu úplne jednoduché. „Keď idete do basy za ním osobne, neviete, čo máte očakávať. Samozrejme, má imidž bossa, ktorého sa všetci boja, ale sedel tam chlapík, ktorého myslím že dosť poznačilo 25 rokov sedenia v base. A videl som na ňom, že veľmi opatrne si nás oťukáva, či nám má vôbec veriť,“ opisuje prvé stretnutia s Černákom známy scenárista a vo svojich slovách pokračuje. „Prvá moja otázka bola - za ktorú vraždu sa najviac hanbí - a to mi nepovedal úplne vtedy, to bolo niečo, čo som sa dozvedel o rok a pol neskôr. Trvalo, kým sme z neho dostali tie veci, ktoré sme chceli dostať do filmu.“ My sme sa odpoveď na túto ťažkú otázku napokon dozvedeli, Šifra nám však v rozhovore prezradil omnoho viac. Napríklad aj to, či snímku uvidí aj samotný Černák. Čerešničkou na torte však bola celkom iná informácia.

Scenárista filmu MIKI: Černák chcel ovplyvniť scenár, TOTO sme kvôli nemu menili (Zdroj: NL/TH)