Oklamčák na koncerte AC/DC: Kvôli milovanej kapele urobil po 33 rokoch TOTO!

(Zdroj: Facebook J.O.)

Koncert AC/DC prilákal do bratislavských Vajnor ľudí nielen z celého Slovenska, ale doslova z celej Európy. Dokopy na Staré letisko prišlo viac ako 100 tisíc fanúšikov. No a medzi nimi sa nachádzal aj odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák... A kvôli koncertu milovanej kapely bol dokonca ochotný urobiť niečo, čomu sa dlhých 33 rokov vyhýbal.

„Priatelia, vďaka koncertu rockových kapiel AC/DC som po 33 rokoch cestoval v bratislavskej MHD. Vzhľadom na to, že som bol mimo a na koncert som prichádzal až tesne pred začiatkom, tak aby som ho stihol, tak inej cesty nebolo, ako sadnúť do električky a vystúpiť na konečnej a potom niekoľko km ísť pešo,“ opísal svoj cestu na vajnorské letisko Oklamčák.

No podľa jeho slov to stálo za to. „A musím povedať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Vyhol som sa tak niekoľkohodinovej zápche na cestách. A v tej električke to bolo veľmi príjemné a... Asi začnem cestovať v Bratislave MHD. Verím, že tam stretnem aj nové kandidátky na Miss. Jednu som tam už zaregistroval,“ dodal hviezdny fanúšik.