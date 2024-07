Knihu Jozefa Banáša Nevzdám to! Aurel Stodola si dala podpísať aj Eva Kvietiková (Zdroj: Juraj Štefanovič)

Jozef Banáš je činorodý dôchodca, ktorý stále píše knihy a zapája sa do verejného života. „Čo už má človek robiť na penzii? Pracovať“, s úsmevom hovorí Banáš, ktorému nedávno vyšla knižka o Aurelovi Stodolovi. Kniha sa ide prekladať do nemčiny a rozbehnuté má aj ďalšie preklady do zahraničia. „V januári mi vyšla Zóna nadšenia v Azerbajdžane, v novembri vyjde Kód 9 v Gruzínsku, podpísal som zmluvu s jedným z najväčších francúzskych vydavateľstiev v Paríži na vydanie románu Zóna nadšenia, dostal som ponuku z Talianska na Dubčeka, vychádza mi aj Baťa v bulharčine a vysoko pravdepodobne vyjde Baťa aj v najväčšej anglicky hovoriacej krajine, v Indii“, pochvaľuje si úspešný rok Banáš, ktorý už pracuje na ďalšej knihe. Za najúspešnejšiu knižku z hľadiska predajnosti považuje knihu Kód 9 a román o Tomášovi Baťovi: „Ale z hľadiska oceňovania, literárnych cien, zahraničných cien a prekladov je to nepochybne Zóna nadšenia“, ktorá vyšla už v 12 či 13 krajinách.

Verejnosťou prebleskla aj informácia, že Jozef Banáš by mal byť poradcom prezidenta Pellegriniho. „Bol som poctený tým, že ma oslovil… cítim istú silu, že by som vedel tomuto mužovi, ktorý má potenciál stať sa veľmi dobrým prezidentom, pretože to je muž, ktorý nemá zakódovaný spor, napätie a svár, čo je veľmi dôležité…“ a doplnil, v čom by mu vedel výrazne pomôcť. „Musím však vyjasniť dve základné veci, čo sa týka môjho pôsobenia pri prezidentovi“, doplnil. O čo ide, sa už dozviete vo videu.

Jozef Banáš o práci pre Pellegriniho: S prezidentom si musíme ujasniť dve veci! (Zdroj: NL/TH)