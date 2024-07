Mladíci si v bare urobili spoločnú FOTO: Neskôr si všimli PIKANTNÝ detail v pozadí! Keď to zbadáte...

(Zdroj: Reddit/noelbrunning7news)

Mnohí z nás sa radi fotia so svojimi kamarátmi. Je to skvelý spôsob, ako zachytiť spomienky, na ktoré sa môžete pozerať aj po rokoch. Priznajme si však, že získať dokonalý záber nie je jednoduchá úloha. Okrem starostí o to, aby všetci vyzerali dobre, môže byť ťažké udržať kontrolu nad tým, čo sa deje v pozadí vašich fotografií. Nemáte žiadnu možnosť ovplyvniť náhodných návštevníkov, ktorí sa vám pripletú do záberu.

A presne v takejto situácii sa ocitli aj priatelia, ktorí sa s prosbou o pomoc obrátili na sociálnu sieť Reddit. Pekný záber im totiž pokazila polonahá slečna, ktorej vidno celý zadok. Všetku pozornosť tak upriamuje na seba. Jeden z mužov na zábere preto poprosil používateľov Redditu o úpravu záberu.

To v mnohých zobudila kreatívneho ducha. „Obliekol som ju do mníšskeho odevu, aby bola úplne zakrytá. Nemáš za čo!“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší šikovný používateľ sociálnej siete nalepil na fotku vodoznak so sieťovinovým vzorom a tretí dievčina vo Photoshope pridal rifľové šortky, ktoré dokonali zakryli odhalenú časť tela.