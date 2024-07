Rytmus v OHROZENÍ života: Na diaľnici mu začalo HORIEŤ auto! Už som tu dnes nemusel byť

Patrik Rytmus Vrbovský, na diaľnici mu začalo horieť auto (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – A je to vonku! Patrik „Rytmus“ Vrbovský zažil na diaľnici situáciu, v ktorej by sa nechcel ocitnúť nikto. Keď si teraz spomenie, ako mu z ničoho nič začalo horieť auto, namiesto horúčavy mu po tele behajú zimomriavky.

Do redakcie sme dostali tip, v ktorom anonymný autor tvrdil, že Patrik „Rytmus“ Vrbovský cestou na diaľnici zažil incident. Nešlo však o dopravnú kolíziu, ale o technickú poruchu jeho auta, ktoré začalo horieť. Keďže sme chceli vedieť, čo sa vlastne stalo, položili sme Patrikovi a Jasmine zopár otázok:

Dozvedeli sme sa, čo sa Patrikovi stalo na diaľnici. Je pravda, že vám zhorelo auto?

Áno, je to pravda. Počas jazdy na diaľnici na D1 z Prahy do Bratislavy mi vybuchlo niečo v podvozku, následne na to mi vypol motor a cez okno som videl, že začínajú šľahať plamene. Na voľnobehu som v plnej premávke medzi kamiónmi a autami musel dostať zotrvačnosťou auto na krajnicu, aby som nikoho, vrátane seba, neohrozil.

Boli ste, Patrik, v ohrození života?

Nestojím o žiadnu ľútosť a na rovinu poviem, že určite. Pred zastavením auta mi už začal stúpať dym do interiéru. Mal som niekoľko sekúnd na to, aby som stihol dostať aspoň nejaké veci von, pretože už začali praskať plasty a bolo počuť niekoľko ďalších výbuchov od pneumatík a iných častí.

Aká bola vaša prvá reakcia?

Nejdem sa hrať na žiadneho frajera, bol som v absolútnom šoku. Asi nikdy som nebol tak blízko smrti a je to pocit, ktorý s vami zamáva, ale do toho nemáte čas to spracovávať nakoľko viete, že vás čaká obrovský koncert, kde na vás ľudia spoliehajú. Všetky obavy som musel potlačiť. Bol som v takom šoku, že si meno pána nepamätám. Viem len, že sa pri mne zastavil, okamžite sa ma pýtal, či som v poriadku a bol to on, čo privolal všetky záchranné zložky.

Čo by bolo keby….Keby teda Paťo nevedel veci riešiť chladnou hlavou a reagovať pohotovo?

Tak to by sme už tento rozhovor dnes neviedli.

Udialo sa to dva dni pred veľkým koncertom. Ako ste to psychicky zvládali?

Snažil som a držať na úrovni profesionála, ktorý odstrihne súkromie od práce, ale priznám sa, že to nebolo jednoduché. Stále som mal pred očami tú situáciu, kde mi auto zhorelo pred očami behom pár minút a premietal som si rôzne scenáre, čo by bolo keby… koncert dopadol výborne a ja som bol úprimne rád, že som mohol pri ňom vypnúť.

Jasmina, vy ste na tom aute jazdili tiež. Týždeň predtým ste na ňom išli z Chorvátska domov. Čo by ste robili v podobnej situácii?

Presne toto som si premietala každú chvíľu, keď už som vedela, že je Patrik v poriadku. Nedokážem si samu seba v podobnej situácii predstaviť. Nevedela by som konať určite s takou rozvahou a o tom, že by som nemala čas vyslobodiť z autosedačky pripútaného syna, ani nejdem ďalej rozprávať.

S akým pocitom si teraz sadáte do auta?

Určite s oveľa väčším rešpektom. Je nám jasné, že takéto veci sa nedejú každý deň, ale z tejto skúsenosti vieme, že naozaj je každý šťastný návrat domov požehnaním.

Ako je možné, že sa o tom verejne tak dlho nerozprávalo?

S jedným majiteľom JP auta sme boli v priateľskom vzťahu. Dokonca bol na spomínanom koncerte ako Patrikov hosť, pretože má rád Kontrafakt. Po koncerte sme sa vyobjímali a videli sme, že je z toho hotový. Snažili sme sa všetci situáciu zvládnuť tak, aby bola pre nás všetkých najmenej bolestivá a aby sme vedeli zabezpečiť to, že sa to nebude opakovať iným zákazníkom. Zo všetkých sľubov, ktoré nám dal, či už sú to financie alebo auto, nakoniec nič nebolo.

Pretože sme sa chceli dohodnúť mimosúdne. Po incidente sme dostali otázku, ako sa nám môžu revanšovať. Spýtali sme sa, akú ma pre nich takáto emočná ujma, ktorá mohla skončiť stratou života hodnotu, na čo sme dostali odpoveď: Povedzte čokoľvek vy prvý. A tak sme sfleku hádzali milióny. Päť, jeden, desať? Lebo veď ako sa dá oceniť ohrozenie života? A podmienkou, samozrejme, bolo, že sa prípad vyšetrí tak, aby všetky defender, ktoré došli vtedy, keď aj náš, boli s určitosťou vylúčené z podobného prípadu, aby sa nestalo, že niekto iný zhorí. Dohodnúť sa nám nepodarilo v žiadnej z týchto veci, technickú chybu doteraz neuviedol jaguár ani JP auto, ale obhliadkár a policajti ju dokázali písomne určiť aj definovať už tri týždne po nehode.

O tom aute ste dosť hovorili a vychvaľovali sa ním... a nakoniec to skončilo takto...

Práve pre toto, že sme sa z nového auta verejne tešili, sme cítili ako povinnosť dosiahnuť aj to, že sa vyšetria aj ostatné defendre a vylúči sa na nich technická chyba. Sme si vedomí toho, že si ľudia zopár áut aj na margo našej reklamy kúpili.