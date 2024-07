Nový pár?! Hviezda Ruže a fešák z Love Islandu prehovorili o VZŤAHU: Takto to medzi nimi je!

(Zdroj: Instagram L.J.)

O bližšom vzťahu dvojice sa špekuluje už zopár týždňov. Otázniky vyvolali spoločné zábery a množstvo času, ktoré dvojica trávi v spoločnosti toho druhého. No a posledné fotky z festivalu zamotali hlavy všetkých už definitívne. Lu k nim totiž napísal záhadný popis: „Beaty za lásku,“ a pridal srdiečko.

Aktuálne dvojica prijala pozvanie do podcastu SNAMI, kde konečne prehovorili o tom, ako to medzi nimi je. Prvýkrát sa vraj stretli niekedy v marci a odvtedy sa stretávajú. „Trávime spolu voľný čas,“ priznala brunetka a dodala: „Ja by som povedala, že proste k sebe máme blízko.“ Priznali tiež, ze sa majú radi, no oficiálne vzťah netvoria.

„A tak, nie sme spolu,“ zahlásila Julie, no vzápätí záhadne dodala: „My sa k tomu nevyjadrujeme.“ Otvorene neodpovedali ani na otázku, či medzi nimi k niečomu došlo. „Tak... Niečo... Čo je niečo?“ smiala sa Julie a s Luom si vymieňali veľavravné pohľady. „Ja to nemôžem povedať, však tvoja mamina tu stojí,“ zareagoval fešák z Love Islandu.