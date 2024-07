Ďurianová bude opäť hviezdiť v Markíze: Veľký návrat do Televíznych novín

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tomu sa hovorí prestup roka. Marianna Ďurianová má už onedlho vstúpiť druhýkrát do tej istej rieky. Dáva zbohom STRV a vracia sa do Markízy.

Len nedávno sme sa Marianny Ďurianovej pýtali, či sa chystá pracovná zmena v jej živote. S hlasným smiechom sa spýtala: „Ty vieš niečo viac ako ja?“ Vyhla sa odpovedi, lebo už vtedy vedela, že táto zmena bude zásadná.

Podľa našich informácií už dala v STVR výpoveď a od septembra by si mala sadnúť na moderátorskú stoličku v Markíze.

Televízia to komentovať nechce, ale zdroj z verejnoprávnej televízie pre Plus jeden deň povedal, že by mala opäť moderovať Televízne noviny: ,,Áno, Marianna ako moderátorka športu na RTVS končí a od septembra bude opäť moderovať Televízne noviny na Markíze. Niet sa ani čomu čudovať, keďže situácia v RTVS sa radikálne zmenila. Dokonca by mal byť opäť jej televíznym parťákom Jaro Zápala,” dodal zdroj.

Do Markízy by sa tak Marianna vrátila po 10 rokoch. V roku 2014 ju vtedajší riaditeľ JOJ-ky František Borovský zlákal do ich televízie, čo sa ukázalo ako zlý krok, keďže Borovský krátko na to v televízii skončil. Marianne sa až v roku 2018 podarilo nastúpiť do RTVS, kde až dodnes pôsobí ako moderátorka športových správ Góly-body-sekundy. V tejto relácii ju teda uvidíme už iba do augusta.

Marianna svojím príchodom nahradí Zlaticu Puškárovú, ktorá už dlhšie avizovala, že po chorobe sa na obrazovky televízie Markíza naplno vracia s vlastným autorským projektom. Pôjde o pravidelnú reportážnu sériu s názvom „Zlaté talenty so Zlaticou“, v rámci ktorej bude skúsená novinárka cestovať po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavovať divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.

