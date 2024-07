Po Jojke sú ZMENY už aj v Markíze: NOVÝ moderátor Televíznych novín!

Ďalšia zmena! (Zdroj: Tv Markíza)

Dominik Matulaj si razí cestu za moderátorstvom už od mladého veku. V 18 rokoch po prvýkrát moderoval po boku jojkárok. Ambiciózny mladík už počas strednej školy pracoval v košickej televízii a keď prišiel študovať do Bratislavy, zamestnal sa v jednom z komerčných rádií. V roku 2016 prišiel do Markízy, kde sa zviditeľnil v Teleráne. Tam divákom prinášal dopravný servis. Už vtedy mal vysoké ambície.

„Som otvorený všetkým možnostiam a veľmi rád sa opäť niečo nové naučím, ale je pravda, že milujem živé vysielanie, takže by som rád zostal aj pred kamerou,” povedal nám vtedy. No a po 8 rokoch tvrdej práce prišli v jeho kariére vytúžené zmeny. V modro-žltej televízii zabodoval a v roku 2017 sa ukázal už ako moderátor Ranných novín. Potom obsadil stoličku aj v Televíznych novinách o 12-tej. Bolo len otázkou času, kedy sa posunie o level vyššie. Prišlo to tento rok vo februári, keď začal moderovať Televízne noviny o 17-tej.

No a vedeniu Markízy sa pozdával natoľko, že ho včera obsadili aj do hlavného večerného spravodajstva. „Tak sme si to dnes spolu vyskúšali aj vo večerných Televíznych novinách. Ďakujeme televízii Markíza," zveril sa Matulaj na svojom profile na Instagrame po pondelkovom vysielaní. Do kresla zasadol spolu s Ivanou Zuzelkovou, s ktorou moderovali aj inauguráciu prezidenta. Túto dvojicu tak už mali možnosť diváci vidieť v plnom nasadení. A tí majú jasno! Dominika a Ivanu chcú vidieť v správach častejšie. O zmenách v Jojke sme vás informovali TU.

Ivana Zuzelková a Dominik Matulaj (Zdroj: TV Markíza)