Mamba Dasha NESPOKOJNÁ so svojou postavou: TOTO nie je v poriadku... Rieši to 10 rokov!

Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)

Mamba Dasha Šarközyová sa v poslednom období začala zahaľovať. Nosí široké nohavice, voľné tričká... Až teraz prezradila aj dôvod, prečo to robí. Sama priznala, že to nie je v poriadku, no aj taká je realita, s ktorou sa podelila so svojimi fanúšikmi.

„Dnes som si obliekla asi po dvoch rokoch tieto rifľové kraťasy... lebo 1. je už fakt teplo na voľné tričká a tepláky a cez deň v tom horím. 2. Už dlhšiu dobu pociťujem, že by som sa chcela prestať "schovávať" za oversize oblečenie a začať sa obliekať pekne... Ráno som sa potešila, že ich vôbec oblečiem a dala som si k nim tielko, ktoré tiež už bežne nenosievam a vyšla som von so super pocitom," začala v úvode.

Po hodine sa však vrátila domov, aby sa prezliekla. „Keď som v obchode prechádzala medzi regálmi, cítila som sa katastrofálne... Totálny diskomfort a v hlave mi išlo: "máš tučné ruky, máš tučné nohy, celulitída, nohy sa ti trasú, keď chodíš, pod tielkom ti je vidno brucho, na chrbte máš tuk... ako si sa mohla takto obliecť?" A viete čo? Ani nemám čo k tomu napísať, nezvládla som svoj vlastný tlak," pokračovala.

„Viem, že to, čo sa deje v mojej hlave vôbec nie je správne. Komu to vyčítať? Sebe? Svetu? alebo skôr načo vôbec vyčítať? Nie je to ďalšia zbytočná negatívna emócia? Mali by sme sa milovať takí, akí sme. Mne to zatiaľ nejde, väčšinu môjho života to tak je, bohužiaľ, ale snažím sa na tom pracovať, dnes to nevyšlo, nabudúce to možno vyjde," dodala.

Na sociánej sieti Instagram tiež priznala, že si poplakala, prezliekla sa do svojho outfitu, v ktorom sa cíti dobre a ďalej pokračovala v aktivitách, ktoré mala na ten deň naplánované. „Človek by to možno na mňa ani nepovedal a pritom je to niečo, čo riešim vo svojich slabších chvíľach posledných 10 rokov. Čo vám poviem, dnes to nebolo dobré rozhodnutie," uzavrela. FOTO postavy Mamby nájdete v galérii.

Archívne video