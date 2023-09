Mamba Dasha Šarközyová nemá so súkromným lekárom dobrú skúsenosť. (Zdroj: Instagram DŠ)

BRATISLAVA - Speváčka Mamba Dasha Šarközyová (33) má za sebou veľmi nepríjemnú skúsenosť! Približne pred 4 týždňami sa jej na tele objavilo niečo, čo ju veľmi vystrašilo. Svoj stav sa preto rozhodla okamžite riešiť a objednala sa k lekárovi. Termín mala zaplatený, no keďže meškala pár minút, lekárka ju odmietla vyšetriť!

Mamba Dasha vytočená do biela: STRACH o zdravie, ale… Lekárka ju ODMIETLA vyšetriť! (Zdroj: Instagram M.D.)

Preventívne prehliadky mnohí ignorujú a lekára vyhľadajú až vtedy, keď je zle. Speváčka Mamba Dasha Šarközyová k takýmto ľuďom nepatrí a svoje zdravie rozhodne nepodceňuje. Aj pred 4 týždňami, keď sa jej na tele objavilo čosi, čo navyše bolelo, okamžite vyhľadala odborníka. Tam však narazila na problém.

„Asi pred 4 týždňami sa mi objavila taká zdravotná vec na tele a som si povedala - ok, je to bolestivé a nepríjemné a mám aj strach, tak idem sa proste objednať k lekárovi,“ priznala Mamba s tým, že sa automaticky obzerá po súkromných, ku ktorým je možnosť sa objednať na konkrétnu hodinu. „Pozrela som asi desiatich a vybrala som toho, čo mal najbližší termín, čo bol o tak asi o 3,5 týždňa. To som si povedala, že je celkom záhul, ale aj tak som si spravila a zaplatila som si ho,“ pokračovala speváčka.

Zdravotný problém medzičasom zmizol, no napriek tomu si povedala, že situáciu nepodcení a nechá si problematické miesto skontrolovať, nech má dušu na mieste. Termín mala dnes... K lekárke sa však ani nedostala. „Prišla som dnes, prišla som asi o pár minút, možno o 6 neskôr, ako som mala prísť. A pani doktorka ma už nezobrala,“ šokuje svojimi slovami Mamba.

Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja chápem, že je to moja chyba, absolútne to pripúšťam, ale predpokladám, že na mňa mala asi vyhradený nejaký čas - neviem, možno polhodinu, možno 20 minút, možno trištvrte hodinu, neviem. A ten čas mal byť môj, pretože som si zaňho aj zaplatila, ale nebol. A teda napriek tomu, že som si termín zaplatila, čakala naňho niečo cez 3 týždne, tak za to, že som prišla o pár minút neskôr, proste tento termín záhadne zmizol,“ rozhorčovala sa Dáša.

Podľa jej vlastných slov sa vôbec nečuduje ľuďom, ktorí majú nejaký zdravotný problém a neriešia ho. A to práve preto, lebo nechcú absolvovať podobné doťahovačky s lekármi - čakať na termín, zaplatiť si ho a nedozvedieť sa nič alebo sa k nemu vôbec nedostať. „Tak vôbec sa nečudujem tým ľuďom, ktorí na seba kašlú po zdravotnej stránke, pretože je to vlastne menšie zlo, ako že ich niečo bolí alebo trápi alebo majú z niečoho strach,“ pokračovala Mamba.

A na záver dodala: „Nie gejovia sú problém, ale naše zdravotníctvo je na Slovensku problém. A nepotrebujeme my migrantov, nám Slováci znásilňujú ženy a kradnú.“

Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)