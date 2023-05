Ťažké chvíle Mamby Dashy: Dostihli ju zdravotné problémy... Namiesto oddychu VYSTÚPENIA!

Určite už každý z vás zažil ten moment, keď mu choroba prekazila plány. To vie poriadne človeka vytočiť! Niečo podobné momentálne prežíva aj speváčka Mamba Dasha, ktorú nečakane zradilo zdravie v tú najhoršiu možnú chvíľu. Takto si to určite nepredstavovala!

Namiesto toho aby si speváčka užívala v pokoji posledné dni pred dovolenkou, pasuje sa s prechladnutím. Avšak ako avizovala, veľa oddychu si dovoliť nemôže. Naplánované predstavenia sa nemôžu zrušiť a jednoducho ich musí odohrať. Čakajú ju tento týždeň, ako naschvál, až tri.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.D.

„Strašne som slabučká a už mi to sadlo aj na hrdlo, kde mám aktuálne žiletky. Ale robím všetko pre to, aby som tie dve predstavenia nejako zvládla,” napísala včera s malou dušičkou vo viere, že sa jej polepší. Aby toho nebolo málo, v sobotu ju čaká ešte jedno náročné vystúpenie aj fotenie. No a v nedeľu odlietajú. „Takže naozaj musím pozbierať všetky sily sveta,” dodala.

Dnes sa po prvom odohratom vystúpení ozvala svojim fanúšikom. A síce sa jej zdravotný stav od včera zlepšil, spev ale na jej hlasivky zrejme liekom nebol. „Hlasivky to moc nedávajú, ale bojujem, ako sa dá,” dodala po rýchlom prezlečení na druhé kolo.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.D.

„Prvé predstavenie, môžem povedať, že je za mnou. Hlas vyzerá asi takto,” prihovorila sa zachrípnuto. „Takže uvidíme, ako zvládnem to poobedné, ešte pôjdem na klaňačku a pôjdem k pani doktorke, mám dnes termín, tak som zvedavá, čo mi povie. Ale nebolo to takéto zlé, cítila som sa oveľa lepšie dnes, akurát, že teraz som zrovna po pesničke a keďže som to musela nejako odspievať, tak si to odnieslo to hrdlo,” dodala. Mambe prajeme skoré uzdravenie!