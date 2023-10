Známa Češka odišla k moru: 3-mesačné dieťa odložila k babke... Je mi z teba ZLE!

Na známu Češku sa zvalila vlna kritiky! (Zdroj: Instagram A.M.)

Súťažiaci zo Survivoru Josef Kůrka a jeho partnerka Angie Mangombe sa v júli tohto roku stali rodičmi syna Rafaela. Odkedy prišli domov z pôrodnice, ich činy začali pohoršovať verejnosť. Popri rodičovských povinnostiach sa totiž rozhodli myslieť aj na seba. Doma nechali iba 19-dňové bábo a išli si na pár dní užiť wellness.

A tento krok mnohí odsúdili! Promi párik si však veľkú hlavu z kritiky nerobil a dvojica opäť odišla od svojho malého anjelika. Avšak teraz do zahraničia! Presnejšie sa vydali do talianskeho mesta Scalea, kde si užívajú slnečné lúče a teplé more.

„Na nejaké úpravy som strašne lenivá, takže vám sem dám kúsok reality. Viem, že sa vám moja úprimnosť páči a tak budem úprimná aj v tom, ako momentálne vyzerám a úprimne vám tiež poviem, že si túto dovču fakt užívam. Rafik nám chýba, ale my jemu podľa mňa vôbec. S babičkou je mu najlepšie,” odkázala na sociálnej sieti influencerka.

Ich dovolenka sa znova nestretla s pochopením. „Je mi z teba a tvojho akože „materstva“ zle. Vy dvaja, úplne nevyzretí jedinci s úplne zle nastavenými prioritami, ste ako rodičia fatálne zlyhali. A to už iba pár dní (hodín) po narodení malého. Sila, naozaj. Nerozumiem tomu,” rozhorčila sa istá žena.

„Ako normálne nekomentujem, ale do prd*le. Načo si si robila dieťa, keď ho máš furt odkladať, aby si mohla žiť svoj život ako predtým?? Hold, mať dieťa je zodpovednosť. Je mi ho úprimne ľúto. Mohol tam byť s vami a mať dovolenku ako rodina, ale ty máš hodnoty evidentne inde,” napísala zase ďalšia.

Komentárov v podobnom duchu sa pod jej príspevkom dá nájsť mnoho. „Všetci sa zhodujú na jednom – súhlasia s tým, že u babičky je ich synovi fakt najlepšie, keďže ho tam odkladajú stále. Ja sa vôbec nedivím, že s babičkou je mu najlepšie, keď rodičov sotva pozná,” zhodnotila iná z komentujúcich. Čo si o tom myslíte vy?