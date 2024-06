Tanečnica Glosíková v role matky: Prípravy na druhé DIEŤA! Plán je jasný, partner nemal na výber

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Natália Glosíková sa ešte prednedávnom zvŕtala po boku Janka Tribulu v tanečnej šou Let´s Dance, no po jej skončení si vie dopriať zaslúžené voľno. My sme ju stretli v kamennej predajni jedného z najväčších eshopov s okuliarmi, kde si užívala práve takúto chvíľku pre seba, no celkom náhodou tam nebola.

Natália si odbehla do predajne s okuliarmi za novým úlovkom. „Keďže mám malé dieťa, tak po shoppingoch veľmi nechodievam. No dcérku mám už v škôlke, už je aj po Let´s Dance, tak si dovolím aj takéto malé akcie“. Prišla si vybrať nové slnečné okuliare a prezradila, podľa čoho si ich vyberá. „Podľa toho, čo je v kurze a čo letí, ale zároveň podľa toho, čo sa mi hodí... Ja mám veľmi malú hlavu, takže u mňa je problém, že sú mi široké alebo mi odstávajú,“ vysvetľuje sexi tanečníčka a dodáva, že zatiaľ žiadne nestratila ani nezlomila. „Dávam si na ne pozor, mám ich pekne v obaloch, dokonca ani Zaira mi žiadne nezlomila, snažím sa ich ukrývať“, hovorí s tým, že najmä drahšie kúsky si veľmi stráži a odkedy je matkou, starostlivo zvažuje, za čo si priplatiť a za čo nie.

Natália je totiž už viac ako dva roky mamou dcérky Zairy, ktorú vychováva s partnerom Jakubom a rodinný život si užíva plnými dúškami. „Mne sa to páči, ja som sa v materstve veľmi našla a veľmi ma baví byť matkou. Ja mám úžasné dievčatko, ktoré je veľmi dobrunké, poslušné a robí mi obrovskú radosť, stále chodíme na výlety a to je na tom to krásne, byť spolu.“ Otázkou teda je, dokedy budú traja a či v dohľadnej dobe nepribudne k dcérke súrodenec. Natália má v tejto otázke jasno a nám to prezradila celkom priamo a otvorene.

Tanečnica Glosíková v role matky: Prípravy na druhé DIEŤA! Plán je jasný, partner sa prispôsobil (Zdroj: NL/TH)