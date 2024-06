Peter Krajčovič, Rea Jánošík Ryníková, Dušan Cinkota a Majo Labuda v komédii Moji drahí chlapci (Zdroj: Ondrej Koščík)

Rea Jánošík Ryníková sa vydávala v krásnych šatách a dnes? V jej spálni sa točí jeden muž za druhým. Ale pravdaže, iba v tej divadelnej. Rea si v skvelej komédii Moji drahí chlapci zahrá po boku Dušana Cinkotu, Maja Labudu a Petra Krajčoviča! Slovenská komédia z pera Igora Jankoviča sa odohráva v horárovej spálni, kde sa stretne stavbár, poštár a horár so svojou vešticou / kaderníčkou / milenkou Jolankou! Každopádne jedna vec je úplná pravda, Rea ani Jolana nevedia variť. Preto si v reálnom živote vzala kuchára a v tom divadelnom najradšej objednáva pizzu!

A čo na margo nevery hovorí Rea? "Sú to bežné veci, ktoré sa v živote dejú, len ľudia o tom nerozprávajú". Petra Krajčoviča poznáme najmä ako dabingového herca: "Dabingu sa venujem už 40 rokov a k divadlu som sa dostal až teraz, je to druhý rok. Toto je moje tretie predstavenie." A opýtali sme sa aj to, či príde človek z predstavenia napravený? "Väčšina Slovákov už určite zažila nejakú neveru, ale ak nie napravený, tak určite sa dobre pobavia", hovorí Krajčovič, ktorý prezradil aj to, či to na vlastnej koži zažil aj on sám a ako by reagoval, keby sa nevera diala v jeho živote teraz. Príďte sa pozrieť 23.6 a 27.6 na komédiu Moji drahí chlapci v Stredisku kultúry Vajnorská v Bratislave. Lístky nájdete na predpredaj.sk

Predstavenie, ktoré napraví Slovákov? Herci o téme, o ktorej radšej každý mlčí! (Zdroj: NL/TH)