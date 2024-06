Čím je Cibulková staršia, tým viac je ako otec: To, čo po ňom zdedila, by najradšej zmenila!

Honosná oslava u Dominiky Cibulkovej: Malá Ninka oslávila prvé narodeniny (Zdroj: archív DC)

Galavečer Slovenka roka je oslavou výnimočných slovenských žien. Odovzdávanie cien ani tento rok nenechalo ujsť množstvo známych tvárí a jednou z nich bola aj Dominika Cibulková, ktorá dokonca odovzdávala cenu. Aj preto sa možno rozhodla prísť v ľudovom kroji.Z ich rodiny však nebola sama. Pridal sa k nej aj syn Jakub, ktorý sa na takéto oblečenie tiež veľmi tešil. Naopak manžel Michal dorazil v klasickom čiernom obleku. V kompletnej rodinnej zostave chýbala iba dcéra Ninka:, vysvetlila Dominika.

Slovenka roka je o úspešných ženách a vraví sa, že správna žena by mala mať päť P. Ktoré by to mali byť podľa Cibulkovej? „Ja čo mám kamarátky, musia to byť srdeční a lojálni ľudia, aby nemysleli iba na seba, ale aj na druhých“. Pri otázke, ktoré P si na nej najviac cení jej manžel, sme neobstáli, ale niečo sme z nej napokon predsalen vytiahli. A dozvedeli sme sa tiež to, čo by Dominika sama na sebe najradšej zmenila. Aj tentokrát bola v odpovedi veľmi otvorená.

Čím je Cibulková staršia, tým viac je ako otec: To, čo po ňom zdedila, by najradsej zmenila! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)