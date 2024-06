(Zdroj: Ján Zemiar)

S pribúdajúcim vekom začína Vlado Kobielsky cítiť problémy so zrakom: „Zhoršuje sa mi zrak a vzdialenosť ruky na čítanie je stále dlhšia a dlhšia, takže neviem, kde to skončí, musím byť Saxanou alebo sem chodiť častejšie“, dodáva s úsmevom herec, ktorý sa netají tým, že pomoc lekárov jednoducho potrebuje a služby značky, ktorej je tvárou, využíva pomerne často. „Chodím sem tak raz za tri mesiace, ako prichádzajú novinky, ale aj keď potrebujem pomôcť.“

Sám má doma niekoľko rámov a s výberom si ťažkú hlavu nerobí, má na to totiž odbornú pomoc.odhaľuje tajomstvo svojho nákupného úspechu.

Núdzu o rámy aj vďaka spolupráci nemá a vie sa pripraviť aj na situácie, kedy okuliare stratí alebo zlomí. To býva často zvykom najmä na dovolenkách a keď už sa reč zvrtla na tému dovoleniek zaujímalo nás, aké budú jeho letné mesiace. „Čaká má perné leto, budeme nakrúcať, čaká ma ešte Mama na prenájom a niečo sa chystá aj pre RTVS, a samozrejme aj seriál Druhá šanca, kde sa v tretej sérii opäť objavím. Takže je to pestré.“ Napriek pracovnej vyťaženosti si však nájde čas aj na oddych s rodinkou. „Máme namierené do Chorvátska a teraz sa teším, lebo so staršími deťmi sa chystám na predĺžený víkend do Benátok.“ V rozhovore známy herec prezradil nielen to, aký je dovolenkár, ale aj to, na aký druh dovolenky dosiaľ nenabral odvahu.

Zrádza Vlada Kobielskeho ZDRAVIE? Bez TOHTO v spokojnosti nezvládne ani deň (Zdroj: NL/TH)