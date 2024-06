Známosti? Budete prekvapení: TAKTO sa Kovalčíková naozaj dostala k herectvu

Jana Kovalčíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Nie je žiadnym tajomstvom, že seriál Kavej bol v mnohom inšpirovaný práve herečkami a dlhoročnými kamarátkami, ktoré samy pochádzajú z východného Slovenska. Tie spája úprimné priateľstvo už viac ako pätnásť rokov:“ odhaľuje počiatky ich vzťahu sympatická herečka.

Sila ich priateľstva je podľa všetkého umocnená aj tým, že východniari jednoducho držia spolu. „Určite je to aj tým. Ja stále, keď stretnem nejakého východniara alebo východniarku, tak mi povedia, že musíme držať spolu, ale ja si vo všeobecnosti myslím, že ľudia by mali držať spolu. Je však pravda, že východniari to aj radi pomenujú, čo je super“, prezrádza s úsmevom Janka, ktorá napriek svojim koreňom rozdiely medzi východom a západom nerobí. „Nie celkom rada robím tieto rozdeľovačné veci. Jediné, čo by som povedala je, že sme temperamentnejší, horkokrvnejší, ale pevne verím, že všade sú dobrí ľudia“.

Tými sa Janka obklopuje aj v Bratislave, kde žije a hoci je spokojná, netají sa tým, že jej v Bratislave predsa len čosi chýba. „Možno že to vyznie ako klišé, ale chýba mi rodina, je to tak. Ja si ale pri slove východ spomeniem najmä na mladosť a absolútne bezstarostné obdobie, kedy človek nemal čo riešiť, iba traumu, či doma oznámi štvorku a akým spôsobom. Teraz žijem dospelý život a to je trošku o niečom inom“, smeje sa Janka. V spomienkach na mladosť však talentovaná herečka ostala aj v rozhovore a veruže bonzla na seba naozaj všeličo.

