Slovenská moderátorka OTVORENE o manželstve: Vzťah na diaľku je už minulosťou!

BRATISLAVA - Hana Rapantová už dlhé roky žije s Holanďanom Robbertom. Dvojici to spolu fungovalo aj napriek tomu, že ich vzťah bol na diaľku. To je však už minulosťou!

Vzťah na diaľku... Vedeli by ste si taký predstaviť? Ak nie, tak slovenská moderátorka Hana Rapantová je skvelým príkladom toho, že aj takáto láska môže fungovať. Zaľúbila sa totiž do Holanďana Robberta, s ktorým prednedávnom oslávila 8. výročie svadby. Aj keď im to klapalo aj takýmto spôsobom, už sú spolu oveľa častejšie!

„Už to nie je tak na diaľku, už sme podstatne viac spolu, pretože on je dlhšie tu, v dlhších časových intervaloch. Sú ešte momenty, kedy musí ísť naspäť do Holandska, kvôli práci, občas tam idem ja pozrieť holandskú časť rodiny, ale už by som to nenazvala vzťahom na diaľku, už sme oveľa viac spolu“ zverila sa pre Topky.sk Hana.

„On už je tu presťahovaný, čiže už žijeme spolu na Slovensku, jemu sa tu veľmi páči. Tá pandémia dokázala, že sa dá robiť na diaľku a v jeho prípade, v jeho profesii, je to možné. Pri mojej ťažko, pretože vysielam niekoľkokrát do týždňa v rádiu, takže to sa asi veľmi zo zahraničia nedá, aj keď dnes už máme rôzne aplikácie, ale asi by to nebolo autentické. Takže manžel sa presťahoval sem,“ dodala. Celý rozhovor s Hanou si môžete vypočuť vo videorozhovore nižšie. A fotografiu moderátorky s manželom Robbertom nájdete v galérii vyššie.

