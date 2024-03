2. kolo Let's Dance: Vinczeho TRAPAS, Ďurovčíka v porote VYMENILI a... Toto je 1. VYPADNUTÝ PÁR!

2. kolo 9. série Let's Dance (Zdroj: Tv Markíza)

Tanečná šou Let's Dance je v plnom prúde. Diváci televízie Markíza si v nedeľu večer mohli vychutnať už druhé kolo 9. série. Po minulom týždni, kedy štvrtú stoličku porotcu obsadil argentínsky herec Facundo Arana, doplnila tento týždeň porotu strieborná finalistka 3. série šou Let's Dance Petra Polnišová.

Prvým tanečným párom večera bol Juraj Bača a Patrícia Piešťanská, ktorí predviedli quickstep. A hneď v úvode sa moderátor Viktor Vincze postaral o úsmevný trapas - nespomenul si totiž na meno profesionálnej tanečnice. „... a najmä zostal verný svojej tanečnej partnerke... Vypadlo mi meno, dobré nie?“ zahlásil, keď dvojicu predstavoval. Za svoj výkon si dvojica vyslúžila 24 bodov.

Juraj Bača a Patrícia Piešťanská predviedli quickstep (Zdroj: Tv Markíza)

Ako druhá sa na tanečný parket postavila Anička Jakab Rakovská s Jaroslavom Ihringom. Dvojica predviedla rumbu na pieseň od Olivie Rodrigo - Vampire. A za svoj tanec si od Petry Polnišovej vyslúžili aj standing ovation. Porotkyňa Tatiana Drexler mala však na vec odlišný názor. „Ja som taká rada, že tu je pán Rytmus osobne, lebo tu bol teraz len on,“ zahlásila, čím narážala na prítomnosť rapera Patrika Vrbovského. Čo sa týka tanca, podľa jej názoru dvojici chýbal rytmus. Za svoj výkon si vyslúžili 26 bodov.

Tretí v poradí si zatancoval Martin Novák s Juliou Rezkovou. Dvojica predviedla cha-chu na pieseň od Raya Daltona - Don't Worry. Ako prezradil, úmyselne sa počas tanca nepozeral na Jána Ďurovčíka, aby nezabudol kroky, ako minulý týždeň. A zdá sa, že to bol dobrý krok. „Dnes to bolo výrazovo fantastické, pohybovo...“ zahlásil choreograf a ukázal, že na pohyboch by trebalo ešte zapracovať. Vytancovali si 17 bodov.