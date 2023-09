DOHRA v ringu? Konflikt markizáckych neviest nemá konca... Že sa NEHANBÍŠ!

Medzi Petranou a Priscillou je stále dusná atmosféra! (Zdroj: TV Markíza)

Ich vzťah sa ani po niekoľkých mesiacoch nezlepšil! Dusná atmosféra medzi kráskami z markizáckej šou Ruža pre nevestu panuje stále. Priscilla a Petrana si na obrazovkách nevedeli prísť na meno a tento konflikt preniesli aj do reality.

Ich fanúšikov tiež neminulo niekoľko verejných hádok. Naposledy si skočili do vlasov v máji a potom sa začalo pošuškávať, že by "rivalky" mali proti sebe nastúpiť v zápasníckom ringu. Túto informáciu začala šíriť ďalšia z neviest, a to Zuzana Baquero.

„Pošuškáva sa, že bude zápas ruží. Petranka, snáď sa nebojíš, že ti Pris doláme pazúriky? Team Priscilla,“ avizovala v tom čase nevesta Zuzana, ktorá zo šou vypadla medzi prvými. „Tebe dobre j*be, moja,“ reagovala ostro Petrana.

No netrvalo dlho a organizácia Fight Night Challenge oslovila obe krásky. Zatiaľ čo Priscilla ponuku prijala, s Petranou to tak ľahko nešlo. Mnohí by si však takýto zápas s istotou pozreli. „Spoiler alert, môžete prestať komentovať mňa. Ja do ringu rada pôjdem (MMA musí byť), pri správnych podmienkach. Každý to má inak, ale ja sa za obed a 3 gastráče mlátiť nejdem,” vyjadrila sa plavovláska.

Priscillina reakcia nenechala na seba dlho čakať. „Teba už do ringu nikto nevolá, svoju možnosť si mala. Ja už svoju súperku mám a nemusela som sa s ňou naťahovať na 100x ako s malým deckom. Ty chceš ísť MMA, čo nevieš dať ani ruky do postoja, nieto ešte zem a pýtaš za jeden zápas na FNC viac, než má profi zápasník za mesiac na výplate, že sa nehanbíš. Títo zápasníci makajú a drú ťažko na tréningoch a nejakej paničke z Ruže by mali dať viac peňazí za zápas? Sa zobuď a maj trochu rešpektu voči fighterom,” nekládla si servítku pred ústa.

„Na FNC 5 nebude chýbať ani ženský zápas. Dobre vieme, že Priscilla už dlhšie spomínala, že by chcela zápas, a tak sme jej dali možnosť vstúpiť do nášho ringu,” avizovali kompetentní na Instagrame spomínanej organizácie. To, kto sa proti nej postaví, bude známe už čoskoro.