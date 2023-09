VEĽKÉ prekvapenie: Priscilla z Ruže sa POBIJE s kolegyňou zo šou!

Priscilla Versluis (Zdroj: Vlado Anjel)

Takto to vyzeralo na tlačovke Fight Night Challenge! (Zdroj: Maarty)

V priestoroch jednej známej bratislavskej reštaurácie sa včera podvečer konala tlačová konferencia Fight Night Challenge. V ringu sa aj tentokrát ukáže mnoho známych osobností. "Pobiť sa" idú napríklad bývalí farmári Michal Mošpan i Imi Barón Štefaník či krásky z Ruže pre nevestu.

Spomínaná organizácia už pred časom avizovala, že sa v ringu ukáže Priscilla, ktorá utkvela v pamäti mnohým fanúšikom romantickej šou vďaka jej ostrému slovníku. Jej súperka však doteraz známa nebola. A toto je naozaj veľké prekvapenie!

(Zdroj: Vlado Anjel)

Priscilla sa netajila tým, že by si to rada rozdala s Petranou Galateou Oráčovou, no žiaľ, plavovláska ponuku na zápas neprijala, a tak jej nezostávalo nič iné, len čakať, kto s ňou do ringu pôjde. Organizácia ale nezalovila po súperke v iných vodách!

Už v decembri sa Priscilla totiž v zápasníckom ringu stretne so svojou kolegyňou Terezou Kosecovou, ktorá sa v markizáckej šou udržala až do konca. Terka je známa tým, že nemá vysoké sebavedomie a pôsobí skôr utiahnutým dojmom. Necháme sa však prekvapiť, ako táto "bitka" nakoniec dopadne. Lístky na Fight Night Challenge 5 zakúpite v sieti Predpredaj.sk.

(Zdroj: Vlado Anjel)