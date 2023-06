Verejnosť VYSMIALA finále súťaže krásy: Miss DRUŽSTVO… TOTO naozaj?

Ako to už býva, pri korunovaní víťaziek nemôžu chýbať tri základné veci - korunka, šerpa a kytica. No a práve to posledné menované sa stalo terčom posmechu verejnosti. Diváci Miss sa v komentároch v diskusiách vo veľkom zhodujú, že kvety pre víťazky pôsobili ako "oštara" a vôbec neboli hodné takejto prestížnej udalosti.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

„Tie kytice sú také, že... Narýchlo sme utekali natrhať na pole,” či „Ježiš, tie kvety vyzerali ako kopa sena,” komentovali fanúšikovia Miss Slovensko. Niektorí si dokonca začali robiť posmech, že vďaka čudesným kvetom dievčatá vyzerali, akoby vyhrali úplne inú súťaž krásy. „Bože, chúďatká s tou burinou vyzerajú ako víťazky Miss Družstvo,” napísala istá Lenka, ktorej komentár dostal desiatky "lajkov".

,,Preboha, to čo im dali do rúk? Ako pracovníčky na družstve, sorry, otras,“ uviedla ďalšia diváčka. Ku kyticiam sa vyjadrili doslova desiatky ľudí, ktorým sa "bukréty" zdali k tejto akcii naozaj nevhodné a niektorí špekulujú, že to vyzerá tak, akoby organizátori "na lepšie nemali". Nuž ale, proti gustu žiadny dišputát a určite sa nájdu aj ľudia, ktorým sa tieto netypické kytice páčili.