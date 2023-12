Víťazka Miss Slovensko strávila noc v AUTE: Mala som slzy na kraji!

Daniela Vojtasová strávila noc v aute (Zdroj: Maarty)

„Náročné obdobie pandémie a zvyšujúca sa inflácia zapríčinili, že na Slovensku trpí chudobou viac ako 600 000 ľudí. Každá tretia rodina je tak ohrozená núdzou a stratou bývania,“ znie na stránke usmev.darujme.sk.

Práve kvôli tomu sa tohtoročná víťazka Miss Slovensko zapojila do verejnej zbierky Úsmev ako dar tým, že si vyskúšala aké je to stráviť noc v aute. „Každá tretia rodina na Slovensku je na okraji chudoby a mňa toto číslo naozaj vystrašilo. Príde mi to alarmujúce, keďže budem chcieť byť aj ja jedného dňa matkou. Myslím si, že každé dieťa si zaslúži bezpečný domov a z toho dôvodu som sa zapojila do tejto kampane,“ prezradila pre Topky.sk.

(Zdroj: Maarty)

Sama si nedokázala predstaviť, ako sa môže napríklad celá rodina zmestiť do auta. „Nevedela som si predstaviť, ako sa môže zmestiť celá rodina do auta a riešiť hygienu a všetky bežné základné potreby takto v aute, taktiež učiť sa. Tá batéria tiež má nejaký limit a keď som vypla kúrenie tak tam bola naozaj veľká zima,“ pokračovala.