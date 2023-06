Lelkesovci ÚPRIMNE o dieťati: Áno, ľutovali sme!

Sisa Lelkes Sklovská a jej manžel Juraj sú aktuálne hviezdami špeciálu, ktorý televízia Markíza zverejňuje na svojom webe.

V aktuálnej časti speváčka priznala, že často dostáva otázku, prečo nemá deti. „Ale ja mám deti,” povedala s tým, že už 7 rokov pôsobí ako profesorka na akadémii umení. „A všetci tí študenti sú moje deti,” vyhlásila Sisa.

Redaktor Adam však aj tak položil osobnú otázku, či niekedy neľutovali, že nemali tie vlastné. „Áno, svojím spôsobom áno. Ale my sme si uvedomili jedno, že už sme boli v tom čase, keď sme sa brali, v takom veku, hlavne ja, že, no proste...” povedal s istou bezmocnosťou podnikateľ, ktorý je od svojej polovičky o 14 rokov starší.

Galéria fotiek () Zdroj: Tv Markíza

A Sisa sa následne dojímavo zamyslela nad tým, aké by mali dieťa. „Veľmi by som bola zvedavá, aký by bol – syn alebo dcéra. Viem, že teda pekný, lebo my sme dvaja pekní ľudia, určite inteligentný, lebo sme dvaja vysoko inteligentní, prepáčte, ja sa nechcem chváliť, ale sme. Bola by som veľmi zvedavá na to, čo by chcelo to naše dieťa profesionálne v živote byť,” povedala s úsmevom, ktorý chytal za srdce.