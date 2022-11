Známa Slovenka v spoločnosti: Odhalila doteraz strážené TAJOMSTVO… Je tehotná!

Galéria fotiek (24) II. vicemiss Luciána Čvirková

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - II. vicemiss Slovensko 2013 Luciána Čvirková (28) sa v poslednom čase v spoločnosti príliš často neukazovala. O to viac všetkých mimoriadne prekvapila, keď sa včera objavila na slávnostnom otvorení nového showroomu so šperkami v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Predviedla sa s oblejšími tvarmi, ale nie preto že by bezdôvodne pribrala. Je zrejmé, že je v druhom stave.