Známa Slovenka v 9. mesiaci tehotenstva: OBEŤOU PODVODU… Rozvracia ľuďom vzťahy!

Známa Slovenka Martina Grešová pred časom oznámila radostnú novinku, že so svojím partnerom Kryštofom čakajú dievčatko. Teraz však čelí istým nepravdivým obvineniam o tom, že údajne rozvracia ľuďom vzťahy. Kráska preto prosí o pomoc druhých ľudí.

Galéria fotiek (14) Martina Grešová s priateľom Kryštofom

Zdroj: Instagram M.G.

Budúca mamička zverejnila falošný profil, ktorý sa vydáva za ňu a používa jej fotky. „Prosím, môžete nahlásiť túto osobu?“ znela prosba od brunetky, ktorá sa stala obeťou podvodu.

Galéria fotiek (14) Stala sa obeťou podvodu

Zdroj: Instagram M.G.

Nie je to po prvý raz, čo sa za ňu niekto vydáva, no teraz to naozaj prekračuje hranice. Neznámy profil píše v jej mene dôverné informácie o údajnej nevere, čím môže nenávratne rozvrátiť vzťahy týchto ľudí. „Takéto správy rozposielať s mojou fotkou? Akože mali by sa niektorí už fakt spamätať,“ napísala pohoršená Martina.

Niet sa čomu čudovať. Takéto správanie neznámeho páchateľa je naozaj neprípustné a navyše v 9. mesiaci tehotenstva mať ešte takéto starosti jej určite nepridáva na pohode. Bývalú finalistku Miss Universe SR sme v tejto veci aj kontaktovali, žiaľ, zatiaľ sa nám bližšie nevyjadrila.