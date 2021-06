Markíza šokuje: Mojsejová s Mojsejom po rokoch opäť na obraze!

BRATISLAVA - Poriadne prekvapenie! Keď sa povie Mojsejovci, hádam každý nám dá za pravdu, že je reč o fenoméne. Kontroverzná dvojica z Pereša sa totiž nezmazateľne vryla nielen do televíznych archívov, ale aj do pamäti mnohých Slovákov. V novembri 2012 sa Nora a Braňo rozviedli. Už čoskoro ich však na obrazovkách Markízy opäť uvidíme ako pár.

Ako informuje portál mediaboom.sk, Markíza pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku plánuje zaradiť do vysielania historicky najsledovanejšie a významné projekty. K takýmto "klenotom" rozhodne patrí reality šou s názvom Mojsejovci, ktorú odvysielala na jar 2005.

VIDEO: Pripomeňte si šou Mojsejovci.

Podstatou projektu bolo to, že výstrední manželia si do svojej prepychovej vily na košickom Pereši nasťahovali skupinu súťažiacich. Presnejšie povedané, do garáže, kde mali improvizované postele. Súťažiaci museli plniť rôzne netradičné úlohy a postupne musel vždy niekto Mojsejovcov opustiť. Víťazom sa napokon stal Pavol Petrík, ktorý vyhral 2 milióny korún.

Ako informuje mediaboom.sk, s reprízou reality šou Mojsejovci plánuje Markíza začať niekedy v júli, a to od utorka do piatka približne po polnoci.

Súťažiaci z reality šou Mojsejovci. Zdroj: TV Markíza

V priebehu rokov sa toho v živote výstredných Mojsejovcov udialo veľmi veľmi, veľmi veľa. Množstvo škandálov a excesov, Norin pobyt za mrežami, či Braňov boj s alkoholom sú len zlomok toho, o čom by sa v súvislosti s nimi dalo hovoriť.

V novembri 2012 zasiahli fanúšikov Mojsejovcov veľmi smutné správy. Dvojica sa po 10 rokoch manželstva rozviedla...

Nora a Braňo Mojsejovci tvorili svojho času nerozlučnú dvojicu. Zdroj: TV Markíza

Na lásku však ani po tejto šialenej skúsenosti nezanevreli. Braňo našiel šťastie po boku sympatickej Janky, ktorú si plánuje vziať za ženu. Vo februári tohto roka oslávili 8. výročie svojho vzťahu.

Braňo Mojsej so svojou snúbenicou Jankou. Zdroj: Facebook BM

Nora už za sebou ďalšiu svadbu má. V roku 2017 sa vydala za Františka Kabrheľa, prezývaného Versače, ktorý bol jedným zo súťažiacich v šou Mojsejovci. Vôbec však nešlo o svadbu z lásky, ale skôr o účelové manželstvo, ktoré súd koncom roka 2018 oficiálne rozviedol.

Pri pohľade na Noru, ktorá v uplynulých rokoch prešla výraznou premenou, je dosť pravdepodobné, že o nápadníkov nemá núdzu. Svoje súkromie si však v porovnaní s minulosťou stráži.

Nora Mojsejová, dnes už Nora Kabrheľová, vyzerá jednoducho skvele. Zdroj: Facebook