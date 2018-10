Po štyridsiatke konečne otcom: Manželka (37) známeho markizáka je v tom a... Takto sa bude volať bábätko!

Známy markizák sa onedlho stane otcom!

BRATISLAVA - Konečne sa dočkali Pred manželstvom sa poznali viac ako 10 rokov a v septembri 2010 si povedali svoje áno. Manželstvo Martina Mňahončáka a jeho manželky Katky Mňahončákovej sa vždy javilo ako úplne ideálne. Herec svoju krásnu polovičku aj po dlhých rokoch neustále ospevuje do nebies, no dvojica sa nikdy netajila tým, že vo vzťahu im predsa len niečo chýba - dieťatko. To sa však už čoskoro zmení!