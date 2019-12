Fico natočil VIDEO s detičkami, aby zosmiešnil opozíciu: Vypátrali sme, kto ho inšpiroval

VIDEO Fico prirovnal opozíciu k deťom v škôlke:

Paradoxne je v tomto spote Fico vykreslený ako ten, ktorý na bandu neposlušných detí dohliada. Okrem iného radí malému Andrejovi Kiskovi, aby "zliezol z toho bieleho koňa, inak ho zoberie k pánovi zubárovi Francovi." Malý Miroslav Beblavý sa vo videu bije do pŕs, na čo mu Fico súhlasne prikyvuje, že vie o tom, že je gorilie mláďa.

Svoje si v spote "vyslúžil" aj politický nováčik Michal Truban. "Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehanbíš prísť takto ráno do škôlky zhulený?" pýta sa zarazený, no prekvapivo aj usmievavý a stále pokojný Fico. Ten sa nevyhol ani Richardovi Sulíkovi a Borisovi Kollárovi v "detskej verzii". Tým zas odkázal, aby sa nehrali "s tým Maroškom", čím evidentne nepriamo poukazoval na obvineného Mariana Kočnera.

Spot bol inšpirovaný zo zahraničia

Predseda Robert Fico uzatvára tento skutočne kreatívny predvolebný spot vyhlásením, že tieto "nezodpovedné deti" nemôžu riadiť Slovensko. Napriek tomu v príspevku priznáva, že nie je originálny a inšpiroval sa zahraničím. "Bez mučenia priznávam, že podobné video už bolo použité v zahraničí. Ale keďže je naša opozícia ešte smiešnejšia, rozhodli sme sa urobiť slovenskú verziu," píše v statuse Fico.

Fico sa vo videu zjavne nie len inšpiruje, ale priamo aj preberá námet na celé video priamo z kampane izraelského ministra obrany Benjamina Netanjahua. Video bolo na portáli YouTube zverejnené však ešte v roku 2015, kedy prebiehali voľby tamojšie voľby.