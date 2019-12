Členovia PS/SPOLU spomínali na Vianoce a dali si aj predsavzatia: FOTO Truban prezradil pohlavie dieťatka!

Koalícia PS/SPOLU je na politickej scéne Slovenska novinkou, aj keď sa v jej strane nachádzajú aj známe tváre. Mnohých čaká náročný rok a kampaňové obdobie je v plnom prúde. Lídra koalície čaká v živote veľká zmena. Stane sa otcom.

Michal Truban

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Michala Trubana čaká veľká zmena najmä v osobnom živote a patrične k tomu prispôsobil aj svoje novoročné predsavzatie. „Narodí sa nám dcéra, preto je mojím predsavzatím byť čo najlepším otcom. Vo verejnom živote chcem urobiť všetko preto, aby sme Slovensko zmenili na férovú krajinu, na ktorú budeme môcť byť všetci hrdí,“ povedal pre Topky líder PS/SPOLU.

Juraj Hipš

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hipš si už roky predsavzatia nedáva a hlavne nie na Silvestra. „Túto chybu už roky nerobím. Zbytočne by som si robil výčitky zo zlyhania. A nový rok treba začať pozitívne,“ myslí si odborník na školstvo v tíme PS/SOLU Juraj Hipš. „Mám pevnú vôľu. Človek môže v tej chvíli ľahko podľahnúť eufórii a chrlí predsavzatia ako ohňostroj. Kľúčové rozhodnutia robím radšej v tichu a pokoji,“ uviedol. Napriek tomu však do nového roka jedno má. „Jedno mám. Navštíviť do volieb školy na najvzdialenejších koncoch našej krajiny.“

Simona Petrík

Simona Petrík ako malé dieťa Zdroj: archív S. P.

Aj Simona Petrík sa v budúcom roku bude snažiť čo najviac venovať svojej politickej oblasti. „Dávam si predzavzatia, ktoré nie sú príliš nerealistické, aby som ich aj vedela dodržať. V roku 2020 je mojím pracovným predsavzatím pomôcť čo najviac odvážnym ženám z PS/SPOLU dostať sa do parlamentu, aby problémy žien mal kto v novom parlamente riešiť.“

Pavel Sibyla

Vianoce boli pre Pavla Sibylu v detstve aj o chodení s betlehemcami. „Na Podpoľaní, odkiaľ pochádzam, sa vždy pred Vianocami dajú dokopy partie starších detí a mladých mužov, ktoré počas vianočných sviatkov chodia koledovať po lazoch,“ prezradil. „Mne vždy pripadla rola “Kresťana”, čo malo svoje výhody, lebo som nosil so sebou drevený betlehem, do ktorého sme ukladali vykoledované mandarinky, medovníky a peniaze. No malo to aj svoje nevýhody, lebo Kresťan bol prvý zo skupiny, kto klopal na dvere. Čo znamenalo, že som to bol ja, kto čelil psom strážiacim gazdovské dvory. Obišlo sa to bez krvavého dohryzenia a zrejme vďaka tejto skúsenosti sa psov nebojím,“ dodal Sibyla.

Pavel Sibyla Zdroj: archív P. S.

Martin Pekár

Martin Pekár bol v detstve poriadny jedák a na Vianoce si doprial ešte viac. „Pri prvej fotke si pamätám že som zjedol asi 10 salóniek, tak že som obaly nechal stále na stromčeku, aby sa to nezistilo, že som taký pažroš,“ povedal.