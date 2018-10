Neuveriteľná arogancia: Starostom a primátorom idú v tichosti zvýšiť platy, o stovky eur

Skupina deviatich poslancov Smeru a jedného poslanca zo SNS predložila koncom mája tohto roku návrh, ktorým sa starostom a primátorom zvýšia platy. Nielen to. Okrem platov porastie aj odstupné. Návrh parlamentu predložili Dušan Bublavý, Igor Choma, Ján Podmanický, Milan Panáček, Ľubomír Petrák, Ján Senko, Michal Bagačka, Tibor Glenda a Dušan Muňko za Smer a Stanislav Kmec za SNS. Okrem Glendu, Muňka a Kmeca všetci politici pôsobia ako primátori či starostovia. Šiesti z nich sa uchádzajú o opätovné zvolenie. Zdá sa, že si môžu prilepšiť v oboch prípadoch – či ich zvolia, alebo nie.

Zvyšovanie potichu?

Väčšina z týchto poslancov aktuálne pôsobí na poste primátora či starostu. Niektorí z nich sú vo funkcii viac ako jedno funkčné obdobie. Dôvodom tohto návrhu je podľa poslancov fakt, že Slovensko prekonalo ekonomickú krízu. V rámci nej sa v rokoch 2009 až 2013 prijali protikrízové opatrenia, súčasťou ktorých bolo aj zníženie platov od roku 2011. Keďže kríza pominula, platy porastú.

Návrh zákona prešiel pred letom. V júni zaňho zahlasovalo 114 poslancov a návrh prešiel do druhého čítania. Následne na septembrovej schôdzi prerokovali a schválili tento návrh tri výbory – Ústavnoprávny výbor, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pôvodne mal nadobudnúť účinnosť 1. novembra, teda ešte pred komunálnymi voľbami. Andrej Hrnčiar, Elemér Jakab a Peter Antal však v pozmeňujúcom návrhu uviedli, aby vzhľadom na charakter úpravy bol takto upravený zákon účinný až od 1. januára nasledujúceho roku. O návrhu v druhom čítaní sa má hlasovať v stredu 24. októbra.

V prípade, že by poslanci aj naďalej trvali na účinnosti od 1. novembra a návrh bol v stredu schválený, k prezidentovi by musel prísť Ján Richter osobne. Návrh by mu musel vysvetliť a odôvodniť, v tom prípade by mohol prezident návrh schváliť aj do pár dní. Nestáva sa to však často. Prezident má na schválenie 15 dní.

Starostovia a primátori si prilepšia o stovky eur

Platy šéfov samospráv sú závislé od priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Keďže v roku 2017 bola priemerná mzda 954 eur. V súčasnosti je plat starostov v najmenších obciach na Slovensku 1 421 eur. Po novom by mali dostať 1 574 eur. Okrem toho im môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť plat po novom o 60 percent (po starom o 70 %). V najmenších obciach by si starostovia mohli prilepšiť až o 2 518 eur.

V ostatných obciach od tisíc do 100-tisíc obyvateľov by sa mzda starostov a primátorov pohybovala v rozmedzí od 1 745 eur do 5 403 eur. Najlepšie sú na tom šéfovia samospráv v najväčších mestách. Oproti minulým platov si zrejme prilepšia o vyše 300 eur. Platy v mestách nad 100-tisíc obyvateľov sa budú pohybovať v rozmedzí od 3 797 eur do 6 075 eur mesačne. Platy sa počítajú podľa koeficienta v tabuľke, ktorá je podľa počtu obyvateľov rozdelená do deviatich platových tried.

Okrem platu vysoké odstupné

To však nie je všetko. Súčasťou tohto návrhu je aj zmena v odmeňovaní primátorov a starostov. Doteraz platila jednoduchá formulka. „Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.“

Podľa nového návrhu by však malo odstupné stúpnuť podľa toho, koľko funkčných období ako starostovia či primátori jednotliví poslanci pôsobili. „Návrh predpokladá odstupňovanie nároku na výšku odstupného v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu obdobne ako je tomu v prípade zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí majú po skončení pracovného pomeru nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa,“ odôvodnili zmenu v návrhu poslanci.

Ak bol teda starosta vo funkcii dlhšie ako šesť mesiacov, dostane dvojnásobok svojho mesačného platu. Ak pôsobil jedno funkčné obdobie, bude to trojnásobok, po dvoch funkčných obdobiach po sebe má dostať štvrnásobok a ak bol starostom tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia, jeho odstupné má byť vo výške päťnásobku jeho priemernej mzdy.