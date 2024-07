Vystúpenie slávneho herca malo šokujúcu dohru: Bitku fanúšikov s organizátormi museli riešiť policajti!

(Zdroj: SITA)

LONDÝN - Takto si záver svojho vystúpenia nepredstavoval. Austrálsky herec a hudobník Russell Crowe (60) musel po jednom zo svojich koncertov v Londýne riešiť nepríjemnú situáciu. Členovia jeho tímu sa totiž dostali do potýčky so skupinou fanúšikov, ktorá skončila bitkou a následným príchodom policajtov.

Mnohí fanúšikovia poznajú Russella Crowea ako vynikajúceho herca, ktorý sa preslávil hlavne ako Maximus vo filme Gladiátor. Okrem herectva sa však Austrálčan venuje aj hudbe a so svojou kapelou The Gentlemen Barbers je momentálne na turné vo Veľkej Británii.

Vystúpenie, ktoré odohral pred pád dňami v Londýne, však skončilo poriadnou drámou. Po svojej šou totiž vyšiel pred podnik, v ktorom hral a chcel sa stretnúť so skupinou asi 30-tich fanúšikov. V tom čase sa však jeden z členov jeho tímu dostal do potýčky s jedným z ľudí v dave a celá situácia sa poriadne vyostrila .

„Russell vyšiel von a chcel sa stretnúť s asi 30-timi fanúšikmi, ktorí ho čakali. Muž, ktorý bol podľa nás promotér celého turné, začal kričať na niekoľko ľudí, aby sa prestali tlačiť. Z ničoho nič sa to však zvrtlo. Ten muž začal na jedného z fanúšikov kričať a nadávať mu. V tom uvidel, že si to všetko natáča a zobral mu mobil a chcel s ním utiecť. Muž, ktorému telefón patril, ho začal naháňať a po chvíli ho zhodil na zem. Russell vyzeral zhrozene a rýchlo sa vrátil do vnútra," uviedol svedok pre The Sun.

„Bol to totálny chaos. Na miesto prišli 4 policajné autá a policajti sa ľudí pýtali, čo sa stalo. Promotér vyzeral poriadne otrasený, ale nikto s ním príliš nesúcitil, lebo bol agresívny. Nič z toho by sa nestalo, keby udržal nervy. Russell sa už nevrátil. Podľa mňa musel byť poriadne zahanbený, bol to obrovský rozruch," doplnil svedok.

