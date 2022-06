Český herec zbadal kolegu v nemocnici a pochopil: To je koniec!

Leoš Suchařípa sa narodil 15. februára 1932. Keď na DAMU študoval dramaturgiu a divadelnú vedu, dostal ponuku na päťročné štúdium do Moskvy. Tam sa aj zamiloval a oženil sa s ruskou baletkou Toňou, s ktorou žil na Sibíri.

V roku 1957 sa vrátil do Československa a manželstvo sa tri roky nato rozpadlo. Neskôr sa oženil s Češkou Helenou, s ktorou žil až do konca života.

Pracoval ako divadelný kritik a šéfredaktor divadelných novín aj časopisu. Neskôr sa stal dramaturgom Činoherného klubu. „Na začiatku mi ani nenapadlo, že by niekedy mohol byť herec,” povedal jeho kolega Jan Kačer v cykle Českej televízie Príbehy slávnych. „Na začiatku sa veľmi hanbil,” dodal.

Ako dramaturg a herec pôsobil Suchařípa vo viacerých divadlách. V istom momente z politických dôvodov nemohol pôsobiť ako dramaturg, a tak ho zamestnali práve ako herca.

Pred jedným predstavením v Ústí nad Labem mal oslavu a keď začal v divadelnom zákulisí len nezrozumiteľne bľabotať, kolegovia si mysleli, že je na mol opitý. K alkoholu mal totiž veľmi vrelý vzťah. Nakoniec ale pochopili, že práve prekonal mŕtvicu. Už predtým mal jeden infarkt, v päťdesiatke prišla prvá mŕtvica a o dva roky neskôr ďalšia.

Musel sa učiť odznova hovoriť. Zostal ochrnutý na pravú stranu, trochu kríval a mal takmer nepoužiteľnú pravú ruku. Napriek tomu sa vrátil na javisko.

Pred kamerami sa objavil v snímkach ako Skřivánci na niti, Faunovo velmi pozdní odpoledne, Jak básníci přicházejí o iluze, Anděl svádí ďábla, Svědek umírajícího času, Zámek v Čechách, Bumerang...

Suchařípa žil naplno, prácu odvádzal na 100 percent, neodriekal si alkohol ani cigarety. Keď lekári zistili, že sa mu upchávajú cievy na nohách, prestal fajčiť, ale iba na tri roky. Podrobil sa dvom operáciám, po tej druhej mu praskla tepna a stratil veľa krvi. Mal problémy aj s obličkami. Operovali mu aj žalúdočné vredy. „Ten organizmus zlyhal úplne,” vyjadrila sa jeho manželka Helena.

Leoš Suchařípa zomrel 14. júna 2005. „Leoš, keď bol ešte v pohode, aj keď mu bolo napríklad horšie, tak mal v očiach také iskry. A keď som ho videl naposledy vo svojom živote v nemocnici, tak som bohužiaľ hneď pochopil, keď som tam videl ležať toho Leoša, že to je koniec. Aj keď mi všetci ostatní hovorili: Čo blbneš, veď to nie je taký závažný stav. A ja som svojim kolegom v divadle proste hovoril: Priatelia, to je koniec. Leoš má už mŕtve oči,” povedal Českej televízii herec Bohumil Klepl.