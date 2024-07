AKTUÁLNE V Bratislave kolabuje doprava! Tvoria sa rozsiahle kolóny, polícia upozorňuje vodičov

(Zdroj: Topky)

archívne video Dopravná nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

"Vodičov v tejto súvislosti upozorňujeme, aby sa pripravili na tvorbu kolón v úseku od Veľkého Bielu v smere do Bratislavy," uviedol hovorca. Zároveň na účastníkov cestnej premávky apeluje, aby zvýšili svoju trpezlivosť a riadili sa pokynmi hliadok dopravnej polície.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA PRE VODIČOV ✅️Bratislavskí dopravní policajti aktuálne evidujú v súvislosti s uzatvorením diaľnice... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Saturday, July 27, 2024

Diaľnica D1 v úseku od 27. do 12,5. kilometra v smere z Trnavy do Bratislavy je do 12.00 h úplne uzavretá. Nasledovať bude spustenie minimálne jedného jazdného pruhu v smere do Bratislavy. Čiastočná uzávera sa skončí najneskôr v nedeľu (28. 7.) o 20.00 h.