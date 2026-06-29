Kto hľadá s Kauflandom poklady, mal by zamieriť do Banskej Bystrice

Zabudnite na obyčajnú prázdninovú nedeľu. V Banskej Bystrici sa budú 5. júla hľadať poklady, tepať meď a spievať s Mirom Jarošom, či Smejkom a Tanculienkou. Alebo si radšej zatancujete na hity od IMT Smile? Kaufland Detský festival vie, ako odštartovať parádne leto.
Máte doma deti, ktoré si z každej prechádzky prinášajú domov plné vrecká kamienkov? A poklady dokážu nájsť úplne všade, aj na ihrisku, v lese, na dne jazierka alebo vo vrecku bundy, ktorú ste práve chceli vyprať? Potom ich určite vezmite v nedeľu 5. júla do Banskej Bystrice, kde žiadne poklady hľadať netreba. Budú totiž na každom kroku.
Kaufland Detský festival, tak ako každé leto, opäť vyráža na obľúbenú vandrovku za pokladmi Slovenska. V prázdninovom putovaní pokračuje druhou zastávkou v meste, ktoré preslávila meď. Áno, tá meď, ktorá už v stredoveku urobila z Banskej Bystrice najvýznamnejšie banské centrum v Uhorsku, pretože vzácna surovina sa odtiaľto vyvážala do celej Európy. Dnes sa už síce pod Urpínom neťaží, no počas prvej júlovej nedele premení tunajší Park pod Múzeom SNP na miesto, kde sa z malých aj veľkých stanú objavitelia aj lovci pokladov. Pridáte sa k veľkej dobrodružnej výprave?
Hľadá sa poklad, a nie jeden
Čo by ste povedali na vlastný medený šperk? Alebo na zlatú horúčku priamo v centre mesta, kde si môžete vyryžovať zlato? Ktovie, možno práve tu vaše ratolesti zistia, že okrem futbalistov, princezien a youtuberov existuje aj zaujímavé povolanie baníkov či geológov. Lebo dolovať horniny, skúmať ich pod mikroskopom či tepať meď môže byť zábavnejšie, než si mysleli. Najmladšie ročníky sa môžu vyblázniť vo veľkej rodinnej zóne, kde ich Kaufík pozýva na súťaže od výmyslu sveta. A kto by pri náročných aktivitách vyhladol, zachránia ho tradičné regionálne dobroty pripravené z produktov K- Z lásky k tradícii. Veď každé putovanie za pokladmi si zaslúži aj chutnú zastávku, no nie?
Miro Jaroš aj IMT SMile to roztočia
Tá najväčšia zábava však nebude ukrytá v bani, ani pod zemou. Naozajstné poklady sa oplatí hľadať priamo na pódiu. Smejko s Tanculienkou roztancujú aj tie detské nožičky, ktoré sa ešte ráno tvárili, že sú veľmi unavené. Cimbalkovo dokáže, že slovenské pesničky majú stále zlaté dno a Miro Jaroš, miláčik všetkých generácií, to roztočí s najväčšími hitmi, ktoré poznajú nielen deti, ale aj ich rodičia. Aj koncertná verzia muzikálu The Duchon´s rozozvučí celý park, a keď sa na javisku objaví kapela IMT Smile, banícke krompáče a kladivá pôjdu bokom. Vystriedajú ich chytľavé refrény, ktoré si budú pospevovať malí aj veľkí a po okolí sa rozletia rýchlejšie, než kedysi slávna bystrická meď po Európe.
Poriadna dávka zážitkov
Banskú Bystricu si mnohí spájajú aj Slovenským národným povstaním, ktoré tu má aj svoje múzeum. Tentoraz sa však v Parku pod Múzeom SNP nebude písať história, ale hľadať vzácne klenoty Slovenska. Zaplní sa objaviteľmi, malými baníkmi aj rodinami, ktorých tu čaká kopa smiechu aj poriadna dávka zábavy. A keďže každá správna výprava potrebuje skúsených sprievodcov, moderátori Juraj Bača a Veronika Hatala dohliadnu na to, aby si tu každý vydoloval čo najviac zážitkov. Veď koľkokrát sa stane, že vaše deti si za jeden deň môžu vytepať šperk, vyšantiť sa pri lákavých atrakciách a ešte si pod pódiom zaspievať s obľúbeným interpretom? Na Kaufland Detskom festivale to všetko nájdete pekne pokope.
Poklady, ktoré zažijete naživo aj online
Ak sa vám na podujatie nepodarí prísť osobne, nič nie je stratené. Obľúbenú letnú vandrovku, na ktorú Kaufland ako vždy pozýva zadarmo, vysiela TURBO TV aj online na www.detskyfest.sk, takže či už budete pod Urpínom alebo na druhom konci Slovenska, o festivalovú zábavu neprídete. No povedzme si úprimne, keby sa dobrá nálada dala naozaj ťažiť, Banská Bystrica by ju 5. júla nestíhala vyvážať. Tak čo, ulovíte skôr zlato alebo najlepšie miesto pod pódiom?
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