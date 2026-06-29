Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

Debata o vysvedčení by sa nemala začať kritikou, ale ocenením

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Debata o vysvedčení by sa nemala začať kritikou, ale ocenením. Je dôležité zamerať sa na celoročnú snahu dieťaťa, nie iba na výslednú známku. Rodič by mal prejaviť záujem, ako sa dieťa v škole cítilo, čo ho bavilo a v čom vidí svoje silné stránky, v čom sa mu darilo. Uviedla to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedlačková.

Rozhovor o horších známkach by mal podľa nej prebiehať v pokojnej atmosfére s orientáciou na budúcnosť. Rodičom radí položiť otázky ako: „Vidím, že z matematiky to úplne nevyšlo. Čo myslíš, že by ti pomohlo, aby to bolo po prázdninách lepšie? Ako ti v tom môžem pomôcť?“ Psychologička zdôraznila, že dieťa musí cítiť, že ho má rodič rád bezpodmienečne - bez ohľadu na to, čo je na vysvedčení.

Rodič by mal pocity spracovať osamote

V prípade, že rodič cíti sklamanie alebo hnev z vysvedčenia, mal by sa podľa Sedlačkovej najskôr hlboko nadýchnuť a spracovať tieto emócie osamote, než konfrontuje dieťa. Odporúča položiť si racionálne otázky: „Boli moje očakávania realistické vzhľadom na schopnosti dieťaťa? Nezrkadlím do dieťaťa svoje vlastné nenaplnené ambície z detstva?“ Ako podotkla, škola je len jednou z mnohých oblastí života a zlé známky nedefinujú charakter, hodnotu, talent ani budúci úspech dieťaťa v živote.

Psychologička v súvislosti s odovzdávaním koncoročných vysvedčení zároveň apelovala na rodičov, aby sa vyhli trestom a kriku. Spomenula, že fyzické tresty, domáce väzenie či zákazy situáciu nezlepšia, iba prehĺbia priepasť medzi rodičom a dieťaťom a zvýšia úzkosť. Rodičia by sa podľa nej mali vyhnúť aj porovnávaniu. Upozornila, že vety typu „Pozri sa na susedovho Maťa, ten má čisté jednotky“ v dieťati vyvolávajú pocit menejcennosti a horkosti. Každé dieťa má svoje vlastné tempo a talent. Radí neporovnávať ani so súrodencami.

Dospelí by sa mali vyhnúť aj ignorancii a ironizovaniu

Dospelí by sa podľa Sedlačkovej mali vyhnúť aj ignorancii a ironizovaniu. Priblížila, že prejsť vysvedčenie mlčaním alebo sarkastickými poznámkami zraňuje rovnako ako krik a otvorený hnev rodiča. Napokon odporúča vyhnúť sa „katastrofizácii“. Netreba podľa nej z jednej trojky či štvorky robiť koniec sveta a strašiť dieťa zničenou budúcnosťou.

„Vysvedčenie nám hovorí o aktuálnom výkone v škole, ale menej o hodnote dieťaťa, o jeho talente, vlastnostiach či o budúcom zaradení sa do života. Pre rodiča je dobrým signálom, ak k nemu dieťa prichádza s dôverou a bez strachu, aj keď sa mu niečo nepodarí,“ skonštatovala psychologička.

Viac o téme: ŠkolaDetiVysvedčenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke odovzdávanie koncoročných
Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia v pondelok, iné to urobia v utorok
Domáce
Ilustračné foto
Školský rok končí: Vysvedčenia si žiaci preberú 30. júna, niekde aj skôr
Domáce
Veľké ZNÁMKOVANIE vlády: Lepšiu
Veľké ZNÁMKOVANIE vlády: Lepšiu ako 3 nedostal nikto! Najlepšie skončil Ráž, najviac ľudí rozdeľuje tento minister
Domáce
FOTO Do kín prichádza najlepší
Do kín prichádza najlepší darček k vysvedčeniu! Mimoni a monštrá nás zavedú až do Hollywoodu
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Správy
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Cyklistika
Európske destinácie, ktoré milujú celebrity
Európske destinácie, ktoré milujú celebrity
Feminity TV

Domáce správy

Debata o vysvedčení by
Debata o vysvedčení by sa nemala začať kritikou, ale ocenením
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Nočná dráma na bratislavskom
Nočná dráma na bratislavskom letisku: K lietadlu vyrazili hasiči a záchranári!
Domáce
Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne
Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne divadlo! UŽ čoskoro nastane zatmenie Slnka: Presné časy zapisujte do kalendárov
Domáce
Minulý týždeň zasahovali hasiči na Slovensku vyše 800-krát, najviac požiarov v Trnavskom kraji
Minulý týždeň zasahovali hasiči na Slovensku vyše 800-krát, najviac požiarov v Trnavskom kraji
Regióny

Zahraničné

S požiarom bojujú aj
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Zahraničné
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri kúpaní zahynulo najmenej 15 ľudí, medzi obeťami sú aj deti
Zahraničné
Ilustračné foto
Školy zatvorené, siete kolabujú a ľudia zomierajú: WHO varuje pred extrémnym teplom
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Putin poslal
MIMORIADNY ONLINE Putin poslal Washingtonu odkaz: Je pripravený rokovať o Ukrajine, čaká na Trumpových ľudí
Zahraničné

Prominenti

FOTO Klára Trojanová sa po
Klára porodila Ivanovi Trojanovi štyroch synov: Rozviedla sa a už sa aj vydala! Nádherná nevesta
Zahraniční prominenti
Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen
Olsenky po rokoch na verejnosti: Takto dnes vyzerajú!
Zahraniční prominenti
Sisa Lelkes Sklovská
Sisa Sklovská prehovorila o citlivej téme: Prečo nemám deti...a toto ma mrzí najviac
Domáci prominenti
Miss Slovensko sa zasnúbila:
Miss Slovensko sa zasnúbila: Jej srdce si získal tento fešák!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lekári jej oznámili, že
Lekári jej oznámili, že o dvojičky prichádza: Dnes sú z nich usmievavé deti a odborníci hovoria o zázraku
Zaujímavosti
Dievčatko začalo kŕmiť vrany:
Dievčatko začalo kŕmiť vrany: Potom sa stal zázrak! O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky
Zaujímavosti
Takéto horúčavy Európa ešte
Takéto horúčavy Európa ešte nezažila: Vedci zverejnili prekvapivé zistenia
Zaujímavosti
Nový trik z Instagramu:
Nový trik z Instagramu: Vyplazte jazyk na 40 sekúnd a sledujte, čo sa stane!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk

Ekonomika

Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Brazília so staronovou ofenzívnou zbraňou túži po odplate: Vyronil som pár sĺz
MS VO FUTBALE 2026 Brazília so staronovou ofenzívnou zbraňou túži po odplate: Vyronil som pár sĺz
MS vo futbale

Auto-moto

NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Veda a výskum
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
TOP Téma
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Veda a výskum
SBU a FBI odhalili ruskú kampaň: Takto sa hackeri dostávali do účtov na WhatsAppe a Signale, útoky zrejme zasiahli aj Slovensko
SBU a FBI odhalili ruskú kampaň: Takto sa hackeri dostávali do účtov na WhatsAppe a Signale, útoky zrejme zasiahli aj Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mlieko, ktoré sľubuje ľahšie trávenie. Marketingový hit alebo skutočný prínos? Odborník vysvetľuje
Chudnutie a diéty
Mlieko, ktoré sľubuje ľahšie trávenie. Marketingový hit alebo skutočný prínos? Odborník vysvetľuje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
S požiarom bojujú aj
Zahraničné
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Nočná dráma na bratislavskom
Domáce
Nočná dráma na bratislavskom letisku: K lietadlu vyrazili hasiči a záchranári!
Ilustračné foto
Zahraničné
Školy zatvorené, siete kolabujú a ľudia zomierajú: WHO varuje pred extrémnym teplom
Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne
Domáce
Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne divadlo! UŽ čoskoro nastane zatmenie Slnka: Presné časy zapisujte do kalendárov

Ďalšie zo Zoznamu