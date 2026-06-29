Školy zatvorené, siete kolabujú a ľudia zomierajú: WHO varuje pred extrémnym teplom

ŽENEVA - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v nedeľu upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Informuje o tom agentúra DPA.
„Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe,“ uviedol riaditeľ WHO na platforme X. „Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na Zemi, zohrieva sa dvojnásobne rýchlejšie, ako je globálny priemer. Práve teraz žije 150 miliónov ľudí v tepelnom strese, stovky zahynuli, školy sú zatvorené a energetické siete kolabujú,“ skonštatoval.
„V dôsledku klimatických zmien a globálneho otepľovania sa fenomén vlny horúčav, ktorá sa vyskytovala ‚raz za generáciu‘, v súčasnosti objavuje takmer každý rok. Dostali sme varovanie,“ skonštatoval Ghebreyesus. V uplynulom týždni zaznamenali teplotné rekordy viaceré krajiny v Európe vrátane Nemecka, Poľska a Českej republiky, kde teplota dosahovala okolo 40 stupňov Celzia.
Riaditeľ WHO podotkol, že teplotný stres sa častokrát nazýva aj „tichý zabijak“ a že európske domovy, pracoviská a školy neboli stavané na takéto teploty. Tedros varoval, že približne 500.000 ľudí zomrie každý rok na následky horúčav a dodal, že mnohým z týchto úmrtí by sa dalo predísť.