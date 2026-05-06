Rozhanovce ožijú folklórom: 56. ročník folklórnych slávností prinesie hviezdny program aj rodinnú atmosféru

Obec Rozhanovce pozýva širokú verejnosť na 56. ročník Rozhanovských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia v sobotu 6. júna 2026 v miestnom amfiteátri. Jedno z najvýznamnejších folklórnych podujatí v regióne každoročne priláka tisíce návštevníkov a ani tento ročník nebude výnimkou.
Program ponúkne to najlepšie zo slovenského folklóru – vystúpia detské aj dospelé folklórne súbory ako DFS Šarišanček, FS Kapušančan, FS Dúbrava či Poddukelský umelecký ľudový súbor. Vrcholom večera bude vystúpenie obľúbeného interpreta Štefana Šteca a jeho kapely Fajta, ktorí patria medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej folklórnej scény.
Hudobnú pestrosť doplní aj skupina Elizabeth, ktorá prinesie moderný pohľad na tradičné motívy. Celým podujatím bude sprevádzať moderátorka Nikola Koložová.
Organizátori pripravili bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na remeselné stánky, zvieraciu farmu, detské atrakcie, gastro zónu a špeciálny program pre deti, ktorý zaručí zábavu pre celé rodiny.
Rozhanovské folklórne slávnosti si za viac ako polstoročie vybudovali silné meno a stali sa symbolom zachovávania tradícií, kultúrneho dedičstva a komunitného života. Aj v roku 2026 potvrdia svoje postavenie ako jedno z top podujatí Košického kraja.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -