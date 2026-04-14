Gitarista Dávid Bílek odpálil turné v Banskej Bystrici: vypredaná sála, ruža pre fanúšičku a košeľa letiaca do davu!

Slovenský gitarový virtuóz Dávid Bílek odštartoval svoje doteraz najväčšie turné presne tam, kde sa všetko začalo – v rodnej Banskej Bystrici. A štart to bol poriadne divoký. Vypredaná sála, publikum spievajúce z plných pľúc, tanec s fanúšičkami a dokonca aj košeľa letiaca do davu. Úvodný večer Gitarovej Show 2026 sa zmenil na energickú hudobnú párty.
Večer priniesol filmové melódie, latino rytmy, autorské skladby aj spontánne momenty s publikom. A hneď prvý koncert naznačil, že toto turné bude výrazným krokom v kariére slovenského gitaristu.
„Som naozaj rád, že tohtoročné turné začalo práve v mojej rodnej Banskej Bystrici. Sálu sme vypredali doslova do posledného miesta a energia, ktorá išla z ľudí, bola dych berúca,“ prezradil po koncerte Dávid Bílek.
Koncert bol dramaturgicky vystavaný tak, aby postupne gradoval atmosféru večera. Na začiatku zazneli emotívne melódie z filmov, ktoré vytvorili pokojnejšiu atmosféru. No postupne sa večer premenil na rytmickú šou plnú spevu, smiechu a spontánnych momentov. „Tento rok som to rozdelil do viacerých úsekov. Najskôr sme hrali filmovú hudbu, celé to pôsobilo pokojnejšie. V strede som si neodpustil svoje sólové skladby, vďaka ktorým ma ľudia poznajú, a druhá polovica sa niesla v duchu rytmických tanečných skladieb, ako napríklad Volare od Gipsy Kings,“ opisuje gitarista.
Práve v tejto chvíli sa koncert poriadne rozbehol. Publikum začalo spievať spolu s kapelou a atmosféra sa zmenila na spontánnu oslavu hudby. „S kapelou to všetko znie úplne inak ako keď hrám sám. Všetko sú to jazzmani, takže keď došlo k spontánnemu spievaniu piesne Načo pôjdem domov, hneď sa chytili.“
Bystrické publikum sa počas večera stalo súčasťou samotnej šou. Ľudia spievali, tlieskali a reagovali na každé gesto gitaristu. Vytvorili atmosféru, ktorú si hudobník bude ešte dlho pamätať. „Bystričania boli výborní. Som vďačný, že ma takto prijali a že mi dali naspäť tú energiu, ktorú som im dával cez moje umenie,“ vyznal sa Dávid.
Jedným z vrcholov večera bol moment, keď sa gitarista rozhodol zísť z pódia medzi fanúšikov. „Počas Volare som išiel medzi ľudí a spolu sme spievali refrén. Niektorí spievali veľmi milo a neskutočne ich to bavilo. Mám pocit, že ľudí najviac bavila naša špeciálna verzia Kohútik jarabí. Na tú som dostal najlepšiu spätnú väzbu,“ teší sa sympatický gitarista.
Dávid Bílek je známy tým, že koncerty neberie len ako hudobné vystúpenie, ale ako šou. A ani tentoraz nesklamal. Po skladbe Libertango venoval jednej z fanúšičiek červenú ružu. „Tento rok som sa rozhodol, že budem rozdávať kvety, a tak som jednu červenú ružu daroval po skladbe Libertango. K tomu sa ten kvet celkom hodí,“ hovorí Dávid.
Na záver koncertu však prišiel moment, ktorý publikum úplne rozburácal. „Bolo mi už tak teplo, že som si musel vyzliecť košeľu a ostal som len v tielku. Košeľu som potom hodil do davu. Až neskôr som si uvedomil, že som o ňu možno prišiel,“ smeje sa gitarista a dodáva ďalšiu pikošku: „Nemohol som si odpustiť vytancovať dve ženy. Už sa to pomaly stáva mojím štandardom.“
Koncert mal pre hudobníka aj osobný rozmer. V publiku sedela jeho rodina a blízki. „Okrem toho, že som tam mal rodinu, mal som pocit, že všetci v sále sú moja rodina. V Bystrici bola moja teta, ktorá mala narodeniny, tak sme jej zaspievali celá sála,“ prezradil Dávid.
Jednou z veľkých zmien tohtoročnej šou je aj tím ľudí okolo neho. Dôležitú úlohu počas koncertu zohráva jeho partnerka, ktorá sa stala súčasťou produkcie. „Z nej sa prirodzene stala produkčná, takže ma vo veľa veciach odbremeňuje a ide jej to výborne. A je veľmi milé, keď hrám koncert a sem-tam sa na ňu môžem pozrieť. Vždy ma to upokojí,“ uzatvára Dávid.
Nová Gitarová Show 2026 je pre gitaristu veľkým krokom vpred. Po dvoch rokoch, keď vystupoval sám len s gitarou a looperom, prichádza so živou kapelou, väčšou produkciou a precízne naprogramovanou svetelnou šou. Veľké finále turné sa uskutoční v Bratislave, kde sa šou rozšíri aj o tanečnú zložku. Nenechajte si ujsť Dávida Bíleka s projektom, ktorý posúva jeho tvorbu na novú úroveň a potvrdzuje jeho miesto medzi najvýraznejšími gitaristami na Slovensku.
Vstupenky na Predpredaj.sk
Všetky informácie nájdete na www.davidbilek.sk
Dávid Bílek Gitarová Show 2026
14.4. 2026 Žilina
16.4. 2026 Prievidza
21.4. 2026 Trenčín
28.4. 2026 Prešov
29.4. 2026 Košice
30.4, 2026 Nitra
5.5. 2026 Bratislava
